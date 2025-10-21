Quảng Ninh: Hai doanh nghiệp tranh chấp, dây chuyền sản xuất bột cá tiền tỷ thành đống phế liệu

Giao dịch “nhùng nhằng” giữa hai doanh nghiệp

Công ty TNHH Vân Đồn có địa chỉ tại phường Cao Xanh (trước đây là phường Hà Khánh, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất bột cá và thức ăn gia súc. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Vân Đồn là ông Thái Văn Việt.

Trong nội dung đơn gửi tới Báo Dân Việt, ông Việt phản ánh, sau thời gian hợp tác với Công ty TNHH JoLink Hà Nội (địa chỉ phường Từ Sơn, Bắc Ninh, người đại diện là ông Ngô Phú Thỏa) doanh nghiệp này đã chịu nhiều thiệt hại về tài sản do phát sinh tranh chấp.

Cụ thể, từ ngày 25/08/2023, Công ty TNHH Vân Đồn ký hợp đồng cho Công ty TNHH Jolink Hà Nội thuê nhà xưởng tại thôn 7 phường Hiệp Hòa, Quảng Ninh (xã Sông Khoai, Quảng Yên cũ) với thời hạn một năm.

Khu vực nhà xưởng Công ty Vân Đồn cho Công ty Jolink Hà Nội thuê nhà xưởng tại thôn 7 phường Hiệp Hòa, Quảng Ninh (xã Sông Khoai, Quảng Yên cũ). (Ảnh: Cty TNHH Vân Đồn cung cấp)

Cũng trong khoảng thời gian trên, ông Thái Văn Việt đã làm thủ tục sang nhượng toàn bộ quyền lợi, cơ sở vật chất của Công ty TNHH Nam – Hoà – Ý (xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH Vân Đồn) cho ông Ngô Phú Thỏa.

Trong quá trình thuê, Công ty Jolink Hà Nội và Công ty Nam – Hoà – Ý (cùng người đại diện là ông Ngô Phú Thỏa) sử dụng các thiết bị máy móc sản xuất bột cá đã có sẵn trong nhà xưởng trên.

Ngày 24/05/2024, Công ty Vân Đồn gửi công văn đến đối tác thông báo về việc ngừng gia hạn và chấm dứt hợp đồng thuê nhà xưởng khi đến hạn. Theo phản ánh của Công ty Vân Đồn, phía Công ty Jolink Hà Nội không phản hồi về nội dung văn bản này.

Đến ngày 17/07/2024, doanh nghiệp này phát hiện thấy nhiều cá nhân không rõ danh tính điều khiển các xe BKS 30K-211.41 và xe cẩu BKS 15C-227.93 đến khu vực nhà xưởng tiến hành tháo dỡ hệ thống máy móc.

Sau đó, ngày 22/07/2024, Công ty Vân Đồn nhận được Công văn số: 0719/CV-JL đề ngày 19/07/2024 của Công ty Jolink Hà Nội do ông Ngô Phú Thoả ký với nội dung là chấp nhận hết hạn thuê nhà xưởng và thông báo về kế hoạch di dời trang thiết bị, nguyên vật liệu.

Theo phản ánh từ phía Công ty Vân Đồn, trong vụ việc ngày 17/07/2024, phía Công ty Jolink Hà Nội đã xâm phạm vào tài sản không phải của mình. Giai đoạn từ ngày 7/8/2024 đến ngày 10/8/2024, hai doanh nghiệp liên tục xảy ra tranh chấp căng thẳng về hệ thống máy móc trong khu vực nhà xưởng. Trong thời gian đó, Công ty Vân Đồn đã nhiều lần tố giác tới các đơn vị công an xã Sông Khoai và thị trấn Quảng Yên.

Hệ thống cơ sở vật chất, máy móc sản xuất trước khi xảy ra tranh chấp giữa 2 doanh nghiệp. (Ảnh: Công ty TNHH Vân Đồn cung cấp)

Sau nhiều lần làm việc, ngày 14/8/2024, Công an thị trấn Quảng Yên ra văn bản số 3397/2024/CV-CATX(KTMT) cho rằng đây là vụ việc dân sự, nếu xảy ra tranh chấp cần gửi đơn thư ra tòa án có thẩm quyền.

Không đồng ý với kết luận nêu trên và cho rằng tài sản hợp pháp của doanh nghiệp bị xâm phạm, từ tháng 8/2024 đến nay, Công ty Vân Đồn đã làm nhiều đơn thư gửi tới các cơ quan chức năng từ trung ương tới địa phương.

Cũng theo thông tin từ phía Công ty Vân Đồn và qua nội dung các văn bản trả lời, sở dĩ ngành chức năng không xử lý Công ty Jolink Hà Nội và cho rằng đây là tranh chấp dân sự vì người đại diện pháp luật hai doanh nghiệp là ông Việt và ông Thỏa đã thực hiện chuyển giao quyền sở hữu, bao gồm cả tài sản là hệ thống máy móc.



Hiện trạng hoang tàn sau khi 2 doanh nghiệp phát sinh mâu thuẫn, khu vực nhà xưởng đổ nát, máy mọc hoen rỉ. (Ảnh: Thanh Phong)

Ngoài ra, một lý do nữa để công an Quảng Yên kết luận đây vụ việc dân sự là do ngày 18/09/2023, cty Vân Đồn đã phát đi các công văn gửi một số đơn vị như: Cục Thú Y, Cục Chăn Nuôi (khi đó thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Tổng Cục Hải Quan (Nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa),… về việc Công ty TNHH Nam - Hoà - Ý hoạt động trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ, cơ sở vật chất của Xí nghiệp Nam – Hoà – Ý chi Nhánh cty Vân Đồn.

Tuy nhiên, theo lập luận từ phía Công ty Vân Đồn, tại thời điểm hết hạn hợp đồng thuê nhà xưởng, pháp nhân chịu trách nhiệm về tài sản phải là Công ty Jolink Hà Nội. Đồng thời, đơn vị này khẳng định, ông Thỏa chỉ là “giám đốc làm thuê” cho cty Vân Đồn trong thương vụ sang nhượng quyền lợi, cơ sở vật chất của Công ty TNHH Nam – Hoà – Ý.

Do đó, doanh nghiệp này cho biết, trong vụ việc nêu trên, ông Thỏa phải là người đại diện cho Công ty Jolink Hà Nội. Đồng thời, vị giám đốc này không thể lấy pháp nhân của Công ty TNHH Nam – Hoà – Ý để khẳng định quyền sở hữu với hệ thống máy móc.

Có hay không “lối ra” cho cuộc tranh chấp?

Hiện tại, trên mặt bằng nhà xưởng có diện tích lên tới hàng nghìn m2 tại thôn 7 phường Hiệp Hòa đang bỏ hoang, cây cỏ dại mọc um tùm. Trước khu vực cổng, Công ty Vân Đồn đã cho đổ đất đá để ngăn chặn người lạ xâm nhập.

Phía bên trong, hệ thống sản xuất công nghiệp bị tháo dỡ, nhà xưởng chỉ còn các tấm tôn đổ rạp. Toàn bộ trang thiết bị gỉ sét, mục nát do phơi mưa nắng và không thể sửa chữa, tái sử dụng.

Theo đại diện Công ty Vân Đồn ước tính giá trị toàn bộ hệ thống nhà xưởng, máy móc trên lên tới hàng tỷ đồng. Đơn vị này cho rằng, việc doanh nghiệp do ông Ngô Phú Thỏa làm người đại diện pháp luật tự ý tháo dỡ máy móc là có dấu hiệu tội phạm hình sự.

Cty Vân Đồn đổ đất đá trước cổng khu nhà xưởng để ngăn chặn người của Cty Jolink Hà Nội và Cty TNHH Nam – Hoà – Ý xâm nhập. (Ảnh: Thanh Phong)

Để xác minh nội dung phản ánh trên, PV báo Dân Việt đã liên hệ với Cty Jolink Hà Nội. Sau đó, báo Dân Việt đã nhận được phản hồi bằng văn bản từ Cty Jolink Hà Nội và Cty TNHH Nam – Hoà – Ý với đồng người đại diện pháp luật là ông Ngô Phú Thỏa.

Theo nội dung văn bản trả lời trên, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, ông Thỏa và ông Việt đã xây dựng mối quan hệ và thương lượng các nội dung hợp tác. Nội dung đáng chú ý trong đó là việc hợp tác, chuyển nhượng vốn góp, quyền sở hữu Công ty TNHH Nam – Hòa – Ý cho ông Thỏa.

Theo đó, ông Ngô Phú Thỏa cũng được chuyển giao các quyền, lợi ích hợp pháp, cơ sở vật chất của Xí nghiệp Nam – Hòa – Ý, chi nhánh Công ty Vân Đồn bao gồm cả giấy phép xuất khẩu bột cá đi Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, ông Thỏa phát hiện việc chuyển nhượng giấy phép xuất khẩu bột cá từ xí nghiệp Nam – Hòa – Ý sang Công ty TNHH Nam – Hòa – Ý là không phù hợp quy định pháp luật và không thể đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các hệ thống nhà xưởng, máy móc đã trở thành phế liệu sau nhiều tháng phơi nắng mưa ngoài trời.

Do đó, theo nội dung văn bản trả lời báo Dân Việt, ông Thỏa cho biết đã nhiều lần làm việc với Công ty TNHH Vân Đồn để xử lý các khúc mắc. Tuy nhiên, chủ sở hữu Công ty Nam – Hòa – Ý và Jolink Hà Nội phản ánh phía đối tác không phối hợp để giải quyết.

“Chúng tôi có liên hệ, trao đổi với ông Thái Văn Việt, bà Bùi Thị Dung (phụ trách kế toán cty Vân Đồn) về hướng giải quyết nhưng không nhận được sự thiện chí, hợp tác của cả ông Thái Văn Việt và bà Bùi Thị Dung.

Ngày 2/8/2024, để giải quyết dứt điểm, tôi có xuống làm việc lại với Công ty TNHH Vân Đồn để giải quyết các khúc mắc thì ông Thái Văn Việt phủ nhận việc nhận các khoản tiền có liên quan”, trích văn bản trả lời báo Dân Việt của ông Ngô Phú Thỏa.

Theo đó, ông Thỏa cho rằng, trong trường hợp việc sang nhượng giấy phép xuất khẩu không đúng quy định pháp luật Công ty Vân Đồn cần hoàn trả số tiền đã nhận khi thực hiện thương vụ sang nhượng quyền lợi và tài sản. Đồng thời, người đại diện pháp luật Công ty Nam – Hòa – Ý cũng cho biết, đơn vị này sẵn sàng ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết vụ việc.

Doanh nghiệp cần làm gì để khẳng định quyền sở hữu tài sản?

Qua nghiên cứu hồ sơ, nội dung phản ánh do đại diện các doanh nghiệp cung cấp, Luật sư Trần Trung Nguyên (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) nhận định, trong trường hợp có xảy ra tranh chấp quyền sở hữu tài sản, cần phải xác minh để làm rõ tài sản bị tranh chấp thuộc quyền sở hữu của ai? Cụ thể, trong trường hợp này, cần căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Dân sự 2015 để xác định.

“Tài sản của doanh nghiệp là tất cả những gì thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp. Trong vụ việc trên, tài sản được xác định là nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị, phương tiện vận tải và các loại tài sản khác có hình thức vật lý cụ thể.

Để xác định quyền sở hữu tài sản, hai doanh nghiệp cần có đầy đủ các căn cứ hợp pháp. Cụ thể, quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp được xác lập thông qua các hình thức như góp vốn, mua bán, chuyển nhượng và phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Chủ sở hữu tài sản, đối tượng ở đây là doanh nghiệp có thể thực hiện các quyền đối với tài sản gồm chiếm hữu, sử dụng và định đoạt theo quy định của pháp luật dân sự”, Luật sư Nguyên nêu nguyên tắc xác định quyền sở hữu tài sản.

Do đó, theo đánh giá từ phía luật sư, trong vụ việc nêu trên, Công ty TNHH Vân Đồn cho rằng chỉ sang nhượng một phần giá trị của Công ty TNHH Nam – Hòa – Ý, không bao gồm tài sản là hệ thống dây chuyền sản xuất cho ông Ngô Phú Thỏa.

Hoặc trong trường hợp, Công ty Vân Đồn chỉ thuê ông Thỏa làm người đại diện cho Công ty Nam – Hòa - Ý cần đưa ra các bằng chứng cụ thể như biên bản thỏa thuận, hợp đồng nguyên tắc, ghi nhớ,…

Ở chiều hướng ngược lại, ông Thỏa muốn chứng minh quyền sở hữu tài sản cũng cần thực hiện tương tự. Đồng thời, người này cũng cần xác định sự hợp pháp trong quá trình hợp tác thành lập, trở thành chủ sở hữu Công ty TNHH Nam – Hòa – Ý và nhận chuyển giao hoặc đưa doanh nghiệp này trở thành một pháp nhân độc lập không trực thuộc Công ty Vân Đồn.

“Về nội dung giải quyết tranh chấp giữa hai doanh nghiệp, theo hồ sơ, phía Công ty Vân Đồn đã trình báo với cơ quan công an địa phương và nhận được kết luận “đây là vụ việc tranh chấp dân sự”. Tôi cho rằng nếu Công ty Vân Đồn không đồng ý với kết luận của cơ quan Công an địa phương, có thể thực hiện khiếu nại, gửi đơn Công an tỉnh Quảng Ninh để được giải quyết”, luật sư Nguyên cho biết.

Trong trường hợp xác định đây là vụ việc tranh chấp dân sự giữa hai doanh nghiệp có thể căn cứ các hình thức giải quyết tại Điều 317, Luật Thương mại 2005.

“Theo đó, các hình thức giải quyết tranh chấp gồm: Thương lượng song phương, hòa giải thông qua một bên thứ 3 hoặc giải quyết qua trọng tài thương mại, khởi kiện ra tòa. Trong trường hợp hai doanh nghiệp không thể tìm được thỏa thuận chung và phải giải quyết tranh chấp thông qua khởi kiện cần lưu ý quy định về những tranh chấp kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Đồng thời, các bên đương sự cần hiểu rõ nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng Tòa án theo nội dung Chương II Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như: Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; Quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự; Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự,…”, Luật sư Nguyên nêu ý kiến.