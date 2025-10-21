Điều tra nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô chặn, ép xe dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân ở Hải Phòng
Nguyễn Đại
21/10/2025 12:29 PM (GMT+7)
Công an phường Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin từ Công an Hải Phòng hồi 22h00’, ngày 10/10/2025, một nhóm các đối tượng điều khiển xe mô tô chặn, ép xe, dùng bình xịt hơi cay tấn công NVP, sinh năm 2009, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng điều khiển xe mô tô chở 01 người khác.
Công an phường Thuỷ Nguyên đã tổ chức vận động các đối tượng liên quan, kết quả 08 đối tượng đã đến đầu thú, thừa nhận về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Đỗ Văn T, sinh ngày: 14/12/2009, Trần Nguyên Vũ, sinh ngày 20/09/2007 và Nguyễn Phú Tuấn Kiệt, sinh ngày 05/09/2006 cùng trú tại phường Hòa Bình, Hải Phòng; Vũ Đình Bảo, sinh ngày 02/01/2008 và Nguyễn Phú Vũ Phong, sinh ngày 28/9/2008, cùng trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng; Trần Văn Hưng, sinh ngày 14/09/2009 trú tại phường Thiên Hương, Hải Phòng; Nguyễn Phú Vũ Phong, sinh ngày 28/9/2008, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng; Đặng Khắc Doanh, sinh ngày 08/06/2008, trú tại phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng; Đinh Quang Thành, sinh ngày 28/12/2004 trú tại phường An Hải, Hải Phòng.
Các đối tượng trên cũng giao nộp 01 bình xịt hơi cay 03 xe mô tô.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 06 đối tượng: Nguyễn Phú Tuấn Kiệt, Trần Văn Hưng, Vũ Đình Bảo, Nguyễn Phú Vũ Phong, Đinh Quang Thành, Trần Nguyên Vũ, Đặng Khắc Doanh về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Quảng Ninh: Cá biển nuôi lồng chết hàng loạt, địa phương cảnh báo nóng
Tại khu vực thôn Cặp Tiên (biển phía dưới cầu 1, Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè xuất hiện hiện tượng cá chim vây vàng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Các lồng cá bị thiệt hại chủ yếu là cá đã thả nuôi được 5 - 6 tháng tuổi.
Quảng Ninh: Hai doanh nghiệp tranh chấp, dây chuyền sản xuất bột cá tiền tỷ thành đống phế liệu
Theo nội dung đơn phản ánh tới Báo Dân Việt, Công ty TNHH Vân Đồn cho rằng tài sản của doanh nghiệp có dấu hiệu bị cưỡng đoạt, hủy hoại.
Hạ Long cuối thu – Bản giao hòa của trời, biển và người
Những ngày cuối thu, Hạ Long khoác lên mình một chiếc áo khác hẳn — dịu dàng, trong trẻo và lặng lẽ đến lạ. Sau những tháng hè sôi động đón hàng vạn du khách, Hạ Long dường như chậm lại, để kịp tận hưởng những khoảnh khắc giao mùa hiếm hoi giữa nắng vàng và gió lạnh đầu đông.
Lạng Sơn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Chiều ngày 20/10 trong Chương trình Kỳ họp thứ 41 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 các đại biểu đã bầu Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND
OCOP Lạng Sơn: Từ vườn nhà vươn ra biển lớn
Không chỉ dừng lại ở những sản vật nức tiếng gần xa, nông sản Lạng Sơn giờ đây đang khoác lên mình một "tấm áo mới" mang tên OCOP, từ đó các sản phẩm đã ngày càng có chỗ đứng trên thị trường
Hải Phòng: Gạch lát nền bị vỡ, cỏ mọc um tùm và rác thải bủa vây ở công viên đầu tư hàng chục tỷ
Công viên Thể thao Hồ Sen thuộc phường Lê Chân (TP.Hải Phòng) được đầu tư hơn 58 tỷ đồng. Nhưng hiện nay nhiều vị trí gạch lát nền đã bị vỡ bong tróc, cỏ mọc um tùm và rác thải bủa vây ở công viên này.