Điều tra nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô chặn, ép xe dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân ở Hải Phòng

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng hồi 22h00’, ngày 10/10/2025, một nhóm các đối tượng điều khiển xe mô tô chặn, ép xe, dùng bình xịt hơi cay tấn công NVP, sinh năm 2009, trú tại phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng điều khiển xe mô tô chở 01 người khác.

Các đối tượng lạng lách đánh võng, đua xe, nẹt bô, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện. Ảnh CAHP.

Công an phường Thuỷ Nguyên đã tổ chức vận động các đối tượng liên quan, kết quả 08 đối tượng đã đến đầu thú, thừa nhận về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Đỗ Văn T, sinh ngày: 14/12/2009, Trần Nguyên Vũ, sinh ngày 20/09/2007 và Nguyễn Phú Tuấn Kiệt, sinh ngày 05/09/2006 cùng trú tại phường Hòa Bình, Hải Phòng; Vũ Đình Bảo, sinh ngày 02/01/2008 và Nguyễn Phú Vũ Phong, sinh ngày 28/9/2008, cùng trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng; Trần Văn Hưng, sinh ngày 14/09/2009 trú tại phường Thiên Hương, Hải Phòng; Nguyễn Phú Vũ Phong, sinh ngày 28/9/2008, trú tại phường Bạch Đằng, Hải Phòng; Đặng Khắc Doanh, sinh ngày 08/06/2008, trú tại phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng; Đinh Quang Thành, sinh ngày 28/12/2004 trú tại phường An Hải, Hải Phòng.

Các đối tượng trên cũng giao nộp 01 bình xịt hơi cay 03 xe mô tô.

Công an phường Thuỷ Nguyên đã tổ chức vận động các đối tượng liên quan đầu thú. Ảnh CAHP.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 06 đối tượng: Nguyễn Phú Tuấn Kiệt, Trần Văn Hưng, Vũ Đình Bảo, Nguyễn Phú Vũ Phong, Đinh Quang Thành, Trần Nguyên Vũ, Đặng Khắc Doanh về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.