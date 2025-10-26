Cách mạng thầm lặng trên đồng ruộng Lạng Sơn

Từ tiện tay vứt đến thành thói quen

Những ngày tháng 10 chúng tôi tìm về những cánh đồng của phường Kỳ Lừa (trước đây là xã Gia Cát) một điều dễ nhận thấy là dọc những bờ ruộng có những bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bằng nhựa, theo đúng tiêu chuẩn được đặt ngay ngắn, sạch sẽ.

Thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ năm 2023 đặt ở vị trí thuận lợi để người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Ảnh: Hoàng Tính

Trên đó in dòng chữ rõ ràng: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ năm 2023 – Thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng. Những hình ảnh minh họa về vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được in rõ nét, giúp người dân dễ sử dụng.

Vừa bỏ những vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào thùng chứa, chị Đường Thị Mến (người dân phường Kỳ Lừa) phấn khởi chia sẻ: Nhà báo thấy đấy, nếu như trước đây chúng tôi sau khi dùng thuốc bảo vệ thực vật không biết vứt vỏ đi đâu cho đúng, nhìn ra cánh đồng thấy vỏ bao bì khắp nơi, ai cũng xót ruột. Nhưng từ khi được Hội Nông dân tập huấn, rồi lại có cái thùng chứa này, tiện lắm. Giờ chúng tôi tự bảo nhau, làm xong là phải bỏ vào đây, đều đã thành ý thức cả rồi.

Sau khi sử dụng người dân đã bỏ những vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào thùng đúng quy định. Ảnh: Hoàng Tính

Rời phường Kỳ Lừa, chúng tôi đến thôn Quảng Hồng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn, vừa đi phun thuốc phòng bệnh cho vườn đào của gia đình, anh Đoàn Văn Nguyên, không giấu giếm chia sẻ: Thú thật với nhà báo, trước kia nhiều lúc làm xong mệt, tiện tay vứt luôn tại ruộng, cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng cán bộ Hội Nông dân họ kiên trì lắm, tuyên truyền hết lần này đến lần khác, vì vậy chúng tôi dần dần đã hiểu ra. Giờ thì thành thói quen rồi, sau mỗi lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ai cũng có ý thức gom lại bỏ vào thùng, đồng ruộng giờ sạch sẽ, đi làm cũng thấy yên tâm hơn.

Những câu nói mộc mạc như "ý thức cả rồi" của chị Mến hay cái "yên tâm hơn" của anh Nguyên, chính là thành quả lớn nhất cho những nỗ lực không mệt mỏi của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn trong công tác bảo vệ môi trường những năm qua.

Đặc biệt đây cũng là yếu tố góp phần không nhỏ vào thành công của xã Gia Cát và xã Quảng Lạc (nay là phường Kỳ Lừa và Lương Văn Tri) khi về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trong những năm trước đây.

Chiến lược "mưa dầm thấm lâu"

Trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 17 về môi trường luôn được xem là một trong những tiêu chí khó thực hiện, bởi ngoài sự vào cuộc của chính quyền, các tổ chức chính trị và hội, nguồn lực tài chính… thì ý thức và thói quen của người dân cũng là yếu tố mang tính quyết định.

Các thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được Hội Nông dân xã Quảng Lạc (nay là phường Lương Văn Tri) đặt ở vị trí thuận tiện gần khu vực sản xuất. Ảnh: Hoàng Tính

Để giải bài toán khó mang tên thói quen, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã triển khai một chiến lược "mưa dầm thấm lâu" bài bản. Bắt đầu từ Kế hoạch 367-KH/HNDT và 22 lớp tập huấn chuyên sâu đã được tổ chức cho 1.925 cán bộ, hội viên nông dân ưu tú về phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Với 1.925 "hạt nhân" này sau khi trở về cơ sở đã mang những kiến thức về kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch, về tác hại khôn lường của rác thải nông nghiệp đi "gieo mầm" khắp các thôn, xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Song song đó, các cấp Hội Nông dân toàn tỉnh đã tổ chức 532 hội nghị tuyên truyền, thu hút hơn 13.000 lượt hội viên tham dự.

Bỏ vỏ thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định nông dân Lạng Sơn đã góp phần thực hiện thành công tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Hoàng Tính

Từ những kế hoạch, chương trình, buổi tập huấn… những người nông dân Lạng Sơn đã hiểu sâu sắc rằng cảnh quan "sáng, xanh, sạch, đẹp" không phải là việc của riêng ai và bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe của bản thân và tương lai của con cháu mình.

Rời những cánh đồng ở phường Lương Văn Tri, Kỳ Lừa, chúng tôi nhận ra "cuộc cách mạng" về môi trường ở Lạng Sơn không chỉ dừng lại ở việc thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật mà nó đang tạo ra một hiệu ứng lan tỏa, một cú hích thực sự cho sự phát triển toàn diện.

Khi môi trường sống được đảm bảo, người nông dân có thêm động lực, thêm tình yêu với mảnh đất để chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.