Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng

Theo Công văn số 3418/UBND-TC của UBND Quảng Ninh, các sở, ngành và địa phương phải khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chức năng có liên quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhanh chóng triển khai ngay các phương án phòng chống bão từ sớm, từ xa.

Trong đó, triển khai quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh về việc chủ động ứng phó với siêu bão số 9,...

Điểm đáng chú ý, thời gian bão có khả năng ảnh hưởng trùng với thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI. Nhiều cán bộ chủ chốt của các sở, ngành, địa phương là đại biểu dự Đại hội.

Bão Ragasa đang có những diễn biến nguy hiểm khi dần tiến vào biển Đông.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chức năng nói trên phân công, bố trí lãnh đạo ứng trực, xử lý tình huống 24/24 tại địa bàn, tại các khu vực có nguy cơ cao. Các xã, phường, đặc khu (đặc biệt các địa phương ven biển) thông tin cho nhân dân biết về diễn biến bão và tuyên truyền tốt việc phòng, chống bão.

Khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, gia cố nhà cửa, đê điều, lồng bè nuôi trồng thủy sản, chặt tỉa cây xanh, kiểm soát phương tiện giao thông khi có mưa bão...

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp theo dõi bão, chỉ đạo hồ chứa nước, kêu gọi tàu cá về nơi an toàn. Sở Xây dựng kiểm tra công trình dân dụng, hạ tầng giao thông, sẵn sàng cấm biển khi cần thiết. Sở Công Thương đảm bảo an toàn sản xuất, cung ứng hàng hóa thiết yếu. Lực lượng vũ trang sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ cứu nạn; Bộ đội Biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền.

Các sở, ngành khác chủ động bảo đảm an toàn về người, tài sản, hạ tầng, đặc biệt là trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, mỏ than, hệ thống viễn thông.

Cũng trong ngày 22/9, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Công văn số 3026-CV/TU về việc chủ động phòng, chống, ứng phó với siêu bão Ragasa. Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Tỉnh ủy Quảng Ninh đặc biệt lưu ý các đơn vị không được lơ là, chủ quan và phải tổ chức theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin diễn biến của cơn bão. Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền.

Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Chủ động sơ tán người dân và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 22.9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 121,7 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17. Siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 - 25km/giờ và đi vào Biển Đông.