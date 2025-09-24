Trước khi bão Ragasa đổ bộ: Vịnh Hạ Long yên bình, nắng nhẹ, ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu cá

Hoàng Trình

24/09/2025 3:55 AM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, chỉ còn hơn 1 ngày nữa, bão số 9 (tên quốc tế là Ragasa) sẽ ảnh hưởng tới đất liền tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm này, vịnh Hạ Long có nắng nhẹ, lặng gió, mọi công tác chuẩn bị phòng chống bão của người dân Quảng Ninh vẫn đang diễn ra gấp rút.

Hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ninh được neo đậu tại khu tránh trú bão Cái Xà Cong thuộc phường Hà Tu, Quảng Ninh.
Anh Nguyễn Văn Lực, chủ tàu cá QN-43359TS đang gia cố lại mái tàu của mình để chống bão Ragasa.
Còn anh Trần Văn Nguyện, làm nghề lái đò đưa khách qua lại giữa cảng Cái Xà Cong và các tàu thuyền cũng đang gia cố lại chiếc đò của mình trước cơn bão.
Tỉnh Quảng Ninh đã triển khai khẩn trương, đồng bộ các giải pháp ứng phó với bão Ragasa với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, đặt mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, đến nay, toàn bộ hơn 4.100 tàu cá, gần 500 tàu du lịch đã được thông tin, di chuyển về nơi neo đậu an toàn
7.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, trong đó có 800 cơ sở trên biển, đã được gia cố và di dời lao động lên bờ. Trong ảnh: Các tàu cá loại nhỏ neo đậu gần bờ vịnh Hạ Long để tránh bão.
Nhiều xà lan chở than cũng dừng hành trình để neo đậu tại khu vực ven bờ vịnh Hạ Long chờ bão tan mới tiếp tục hành trình.
Trước bão 1 ngày, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vẫn đón tàu du lịch Star Voyager mang 1.300 khách du lịch từ Hồng Kông thăm quan Vịnh Hạ Long, tàu rời đi vào chiều 23-9 để cập cảng Đà Nẵng.
Tàu hàng nhãn hiệu FP-ACE III Quốc tịch Panama trọng tải 54.000 tấn đang vào làm hàng tại cảng Quốc tế Cái Lân trước bão Ragasa.
Cảng Cái Lân vẫn tấp nập đón các tàu vào làm hàng tại cảng.
Do thời tiết ở Hạ Long trước bão rất đẹp, trời nắng nhé, lặng gió nên tại khu vực Quảng trường 30-10 vẫn có hàng chục xe du lịch đưa khách tới tham quan.
Các kỹ thuật viên khẩn trương lắp đặt sân khấu Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI với chủ đề: “Quảng Ninh - Tiến bước mạnh mẽ dưới cờ Đảng quang vinh” diễn ra vào tối ngày 27-9 tại quảng trưởng 30-10.
Dịch vụ lịch cáp treo nữ hoàng vẫn hoạt động do thời tiết tốt và chưa có ảnh hưởng của bão số 9 tới khu vực Quảng Ninh.
Các hoạt động sản xuất, kinh tế trên biển gần như im lìm, tạm dừng trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa 

Ông chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chủ trì cuộc họp trực tuyến với 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh để chỉ đạo về công tác phòng, chống bão Ragasa. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống bão là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo 5 rõ (rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả). Trong đó lưu ý các ngành, địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để có biện pháp phòng, chống phù hợp, nhất là các biện pháp phòng chống liên quan đến gió giật, mưa hoàn lưu sau bão.
Tham khảo thêm
Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa

Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa

24/09/2025 3:55 AM

Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng

Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng

24/09/2025 3:55 AM

Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

24/09/2025 3:55 AM

Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

24/09/2025 3:55 AM

Thủ tướng tặng bằng khen cho một nông dân Cao Bằng biết chia sẻ kinh nghiệm cùng làm giàu

Thủ tướng tặng bằng khen cho một nông dân Cao Bằng biết chia sẻ kinh nghiệm cùng làm giàu

24/09/2025 3:55 AM

Icon
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực

Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đến bất ổn toàn cầu… nhưng bằng sự đoàn kết, và những quyết sách đúng đắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà vững chắc cho khát vọng phát triển, vì một tương lai thịnh vượng

Gói thầu thuộc dự án trị giá hơn 1.000 tỷ Công ty Than Hòn Gai – TKV làm chủ đầu tư tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng

Gói thầu thuộc dự án trị giá hơn 1.000 tỷ Công ty Than Hòn Gai – TKV làm chủ đầu tư tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng

Mới đây, Liên danh Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Vinacomin - Công ty CP Tư vấn thiết kế chế tạo và Lắp đặt thiết bị mỏ đã trúng gói thầu số 15 trị giá gần 100 tỷ đồng.

Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 22/9, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa

Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa

Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa, tối ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng

Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng

Tối 22/9, bão Ragasa vẫn giữ nguyên cường độ cực đại cấp 17, giật trên cấp 17 khi đi vào Biển Đông. Trước tình trạng trên, UBND và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã liên tiếp ra các văn bản điều hành ứng phó.

Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều 22/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành phiên trù bị thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 443 đại biểu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực

Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đến bất ổn toàn cầu… nhưng bằng sự đoàn kết, và những quyết sách đúng đắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà vững chắc cho khát vọng phát triển, vì một tương lai thịnh vượng

Gói thầu thuộc dự án trị giá hơn 1.000 tỷ Công ty Than Hòn Gai – TKV làm chủ đầu tư tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng

Gói thầu thuộc dự án trị giá hơn 1.000 tỷ Công ty Than Hòn Gai – TKV làm chủ đầu tư tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng

Mới đây, Liên danh Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Vinacomin - Công ty CP Tư vấn thiết kế chế tạo và Lắp đặt thiết bị mỏ đã trúng gói thầu số 15 trị giá gần 100 tỷ đồng.

Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 22/9, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa

Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa

Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa, tối ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.

Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng

Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng

Tối 22/9, bão Ragasa vẫn giữ nguyên cường độ cực đại cấp 17, giật trên cấp 17 khi đi vào Biển Đông. Trước tình trạng trên, UBND và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã liên tiếp ra các văn bản điều hành ứng phó.

Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều 22/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành phiên trù bị thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 443 đại biểu.