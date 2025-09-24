Trước khi bão Ragasa đổ bộ: Vịnh Hạ Long yên bình, nắng nhẹ, ngư dân khẩn trương chằng buộc tàu cá
Hoàng Trình
24/09/2025 3:55 AM (GMT+7)
Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, chỉ còn hơn 1 ngày nữa, bão số 9 (tên quốc tế là Ragasa) sẽ ảnh hưởng tới đất liền tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm này, vịnh Hạ Long có nắng nhẹ, lặng gió, mọi công tác chuẩn bị phòng chống bão của người dân Quảng Ninh vẫn đang diễn ra gấp rút.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực
Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đến bất ổn toàn cầu… nhưng bằng sự đoàn kết, và những quyết sách đúng đắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà vững chắc cho khát vọng phát triển, vì một tương lai thịnh vượng
Gói thầu thuộc dự án trị giá hơn 1.000 tỷ Công ty Than Hòn Gai – TKV làm chủ đầu tư tiết kiệm ngân sách 9 triệu đồng
Mới đây, Liên danh Công ty CP Đầu tư, Khoáng sản và Dịch vụ - Vinacomin - Công ty CP Tư vấn thiết kế chế tạo và Lắp đặt thiết bị mỏ đã trúng gói thầu số 15 trị giá gần 100 tỷ đồng.
Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Chiều 22/9, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa
Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa, tối ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng
Tối 22/9, bão Ragasa vẫn giữ nguyên cường độ cực đại cấp 17, giật trên cấp 17 khi đi vào Biển Đông. Trước tình trạng trên, UBND và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã liên tiếp ra các văn bản điều hành ứng phó.
Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Chiều 22/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành phiên trù bị thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 443 đại biểu.
