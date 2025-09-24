Giai đoạn 2020-2025, dù đối mặt với những thách thức chưa từng có từ đại dịch Covid-19 đến bất ổn toàn cầu… nhưng bằng sự đoàn kết, và những quyết sách đúng đắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đưa Lạng Sơn chuyển mình mạnh mẽ, tạo đà vững chắc cho khát vọng phát triển, vì một tương lai thịnh vượng