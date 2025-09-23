Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Dự báo, từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão, gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.

Các lựng lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vận động ngư dân hoạt động trên biển tránh trú bão





Ứng phó với tình hình diễn biến của bão, Đồn Biên phòng Cô Tô đã chủ động bắn pháo hiệu cảnh báo, đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương vào nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không để ngư dân, phương tiện ở lại trong khu vực nguy hiểm.

Đồn Biên phòng Cô Tô cũng khuyến cáo các chủ tàu, ngư dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, giữ thông tin liên lạc với lực lượng chức năng để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước khi siêu bão đổ bộ.

Bộ đội biên phòng Cô Tô phát loa kêu gọi tàu thuyền và bà con ngư dân vào nơi trú bão

Trước đó trong 2 ngày 21 - 22/9/2025 Đồn Biên phòng Thanh Lân đóng trên khu vực đặc khu Cô Tô Quảng Ninh đã điều đông 2 lượt xuồng cao tốc/10 lượt CBCS phối hợp với CA, tổ công tác của Đặc khu Cô Tô tuyên truyền vận động 191 phương tiện tàu xuồng, lồng bè vào âu tránh trú bão số 9 an toàn.

Hiện tổ công tác đang tiếp tục tuyên truyền vận động 14 phương tiện đang hoạt động trên biển chưa kịp vào bờ để đảm bảo an toàn nhất cho con người và các phương tiện trước những diễn biến khó lường của cơn bão RAGASA này