Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa
Khánh Gia
23/09/2025 5:29 AM (GMT+7)
Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa, tối ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Dự báo, từ ngày 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển Quảng Ninh sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão, gió mạnh dần lên cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội.
Ứng phó với tình hình diễn biến của bão, Đồn Biên phòng Cô Tô đã chủ động bắn pháo hiệu cảnh báo, đồng thời cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương rà soát, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương vào nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không để ngư dân, phương tiện ở lại trong khu vực nguy hiểm.
Đồn Biên phòng Cô Tô cũng khuyến cáo các chủ tàu, ngư dân thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, giữ thông tin liên lạc với lực lượng chức năng để ứng phó kịp thời, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản trước khi siêu bão đổ bộ.
Trước đó trong 2 ngày 21 - 22/9/2025 Đồn Biên phòng Thanh Lân đóng trên khu vực đặc khu Cô Tô Quảng Ninh đã điều đông 2 lượt xuồng cao tốc/10 lượt CBCS phối hợp với CA, tổ công tác của Đặc khu Cô Tô tuyên truyền vận động 191 phương tiện tàu xuồng, lồng bè vào âu tránh trú bão số 9 an toàn.
Hiện tổ công tác đang tiếp tục tuyên truyền vận động 14 phương tiện đang hoạt động trên biển chưa kịp vào bờ để đảm bảo an toàn nhất cho con người và các phương tiện trước những diễn biến khó lường của cơn bão RAGASA này
Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa
Trước diễn biến phức tạp và mức độ nguy hiểm của siêu bão Ragasa, tối ngày 22/9, Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền khẩn trương tìm nơi tránh trú an toàn.
Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng
Tối 22/9, bão Ragasa vẫn giữ nguyên cường độ cực đại cấp 17, giật trên cấp 17 khi đi vào Biển Đông. Trước tình trạng trên, UBND và Tỉnh ủy Quảng Ninh đã liên tiếp ra các văn bản điều hành ứng phó.
Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Chiều 22/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã tiến hành phiên trù bị thông qua nhiều nội dung quan trọng với sự tham gia của 443 đại biểu.
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, nhiều ô tô va chạm tại cầu vượt Điềm Thụy
Trưa 22/9, trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, đoạn qua cầu vượt Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên), hướng Hà Nội đi Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện, khiến giao thông ùn tắc kéo dài.
Khánh thành Cụm công nghiệp Vân Đồn - Quảng Ninh
CCN Vân Đồn đã chính thức đưa vào hoạt động tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng , lợi thế của Vân Đồn trong chiến lược phát triển công nghiệp.
Thứ trưởng Bộ tài chính Bùi Văn Khắng điều động phó bí thư tỉnh ủy, 100% phiếu bầu trúng chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh
Trong suốt quá trình công tác, từ khi giữ cương vị lãnh đạo ngành hải quan tại Quảng Ninh, sau đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Bùi Văn Khắng luôn để lại những dấu ấn đậm nét trong quản lý tài chính, ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và cả nước.
Đồn Biên phòng Cô Tô Quảng Ninh bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú đối phó với bão Ragasa
Siêu bão Ragasa diễn biến khó lường, Quảng Ninh liên tiếp chỉ đạo nóng
Thái Nguyên tiến hành phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, nhiều ô tô va chạm tại cầu vượt Điềm Thụy
Khánh thành Cụm công nghiệp Vân Đồn - Quảng Ninh
CCN Vân Đồn đã chính thức đưa vào hoạt động tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước, góp phần đa dạng hóa cơ cấu kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng , lợi thế của Vân Đồn trong chiến lược phát triển công nghiệp.