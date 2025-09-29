Lốc xoáy kinh hoàng thổi bay mái tôn, làm sập nhà, 13 người bị thương ở Thái Thuỵ, Hưng Yên
Tú Uyên
29/09/2025 1:43 PM (GMT+7)
Sáng nay (29/9), một cơn lốc xoáy rất mạnh đã xảy ra tại địa bàn xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên gây thiệt hại về tài sản.
Trưa 29/9, lãnh đạo UBND xã Thái Thuỵ xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một cơn lốc xoáy mạnh vào sáng cùng ngày.
Vị lãnh đạo cho biết, cơn lốc xoáy đã gây ra thiệt hại về tài sản, cơ quan chức năng hiện đang thống kê. Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách ghi nhận 13 người bị thương sau cơn lốc xoáy ở xã Thái Thuỵ.
Theo clip mà người dân xã Thái Thuỵ ghi nhận tại địa bàn xã vào thời điểm cơn lốc xoáy xuất hiện, cơn lốc đã thổi bay nhiều mái tôn của nhà dân rồi cuốn lên cao hoặc hất văng xuống mặt đất. Một số ngôi nhà đã ghi nhận thiệt hại sau cơn lốc đi qua.
Ở một diễn biến khác, như Dân Việt đã đưa tin, tại tỉnh Ninh Bình trong sáng cùng ngày cũng đã xảy ra vụ lốc xoáy kinh hoàng khiến 13 người thương vong và hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.
Cơn lốc xảy ra vào khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ sáng, thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã Hải Thịnh, Hải Anh và Quỹ Nhất.
