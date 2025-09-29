Lốc xoáy kinh hoàng thổi bay mái tôn, làm sập nhà, 13 người bị thương ở Thái Thuỵ, Hưng Yên

Trưa 29/9, lãnh đạo UBND xã Thái Thuỵ xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một cơn lốc xoáy mạnh vào sáng cùng ngày.

Cơn lốc xoáy rất mạnh đã xảy ra tại xã Thái Thuỵ vào sáng 29/9 và gây ra thiệt hại về tài sản. Ảnh: Quê tôi Thái Bình

Vị lãnh đạo cho biết, cơn lốc xoáy đã gây ra thiệt hại về tài sản, cơ quan chức năng hiện đang thống kê. Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách ghi nhận 13 người bị thương sau cơn lốc xoáy ở xã Thái Thuỵ.

Theo clip mà người dân xã Thái Thuỵ ghi nhận tại địa bàn xã vào thời điểm cơn lốc xoáy xuất hiện, cơn lốc đã thổi bay nhiều mái tôn của nhà dân rồi cuốn lên cao hoặc hất văng xuống mặt đất. Một số ngôi nhà đã ghi nhận thiệt hại sau cơn lốc đi qua.

Clip do người dân ghi lại thời điểm cơn lốc xoáy xuất hiện vào sáng cùng ngày. Nguồn: Quê tôi Thái Bình

Ở một diễn biến khác, như Dân Việt đã đưa tin, tại tỉnh Ninh Bình trong sáng cùng ngày cũng đã xảy ra vụ lốc xoáy kinh hoàng khiến 13 người thương vong và hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.

Cơn lốc xảy ra vào khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ sáng, thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã Hải Thịnh, Hải Anh và Quỹ Nhất.