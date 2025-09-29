Lốc xoáy kinh hoàng thổi bay mái tôn, làm sập nhà, 13 người bị thương ở Thái Thuỵ, Hưng Yên

Tú Uyên

29/09/2025 1:43 PM (GMT+7)

Sáng nay (29/9), một cơn lốc xoáy rất mạnh đã xảy ra tại địa bàn xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên gây thiệt hại về tài sản.

Trưa 29/9, lãnh đạo UBND xã Thái Thuỵ xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một cơn lốc xoáy mạnh vào sáng cùng ngày.

Cơn lốc xoáy rất mạnh đã xảy ra tại xã Thái Thuỵ vào sáng 29/9 và gây ra thiệt hại về tài sản. Ảnh: Quê tôi Thái Bình

Vị lãnh đạo cho biết, cơn lốc xoáy đã gây ra thiệt hại về tài sản, cơ quan chức năng hiện đang thống kê. Đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách ghi nhận 13 người bị thương sau cơn lốc xoáy ở xã Thái Thuỵ.

Theo clip mà người dân xã Thái Thuỵ ghi nhận tại địa bàn xã vào thời điểm cơn lốc xoáy xuất hiện, cơn lốc đã thổi bay nhiều mái tôn của nhà dân rồi cuốn lên cao hoặc hất văng xuống mặt đất. Một số ngôi nhà đã ghi nhận thiệt hại sau cơn lốc đi qua.

Clip do người dân ghi lại thời điểm cơn lốc xoáy xuất hiện vào sáng cùng ngày. Nguồn: Quê tôi Thái Bình

Ở một diễn biến khác, như Dân Việt đã đưa tin, tại tỉnh Ninh Bình trong sáng cùng ngày cũng đã xảy ra vụ lốc xoáy kinh hoàng khiến  13 người thương vong và hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái.

Cơn lốc xảy ra vào khoảng thời gian từ 3 - 5 giờ sáng, thiệt hại tập trung chủ yếu tại các xã Hải Thịnh, Hải Anh và Quỹ Nhất.

Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng của Quảng Ninh đạt hơn 15,6 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng của Quảng Ninh đạt hơn 15,6 tỷ USD

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2025 của Quảng Ninh tiếp tục tăng, khi đạt 15,6 tỷ USD.

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Lạng Sơn làm thế nào để xóa 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát?

Lạng Sơn làm thế nào để xóa 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát?

Trong 5 năm 2020-2025, với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự chung tay của cả cộng đồng, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát. Những mái ấm kiên cố đang góp phần ổn định cuộc sống cho người dân nơi mảnh đất biên cương xứ Lạng.

Tai nạn hầm lò nghiêm trọng tại công ty than Dương Huy: 5 người thương vong

Tai nạn hầm lò nghiêm trọng tại công ty than Dương Huy: 5 người thương vong

Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong hầm lò tại công ty than Dương Huy khiến 3 công nhân tử vong và 2 công nhân khác bị thương.

Thủ tướng cùng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng vỡ òa niềm vui cùng bà con nhân dân trong ngày khánh thành cầu Phong Châu

Thủ tướng cùng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng vỡ òa niềm vui cùng bà con nhân dân trong ngày khánh thành cầu Phong Châu

Nhân dân và chính quyền địa phương đã vô cùng xúc động trong ngày khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Quảng Ninh sẽ được đầu tư tuyến đường sắt dài gần 200km

Quảng Ninh sẽ được đầu tư tuyến đường sắt dài gần 200km

Mới đây, Bộ Xây dựng đã trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Quảng Ninh về đề nghị đẩy nhanh nghiên cứu, đầu tư tuyến đường sắt Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái và kết nối với Đông Hưng (Trung Quốc).

