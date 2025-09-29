Theo tin từ Chi cục Hải quan khu vực VIII, 9 tháng năm 2025, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ổn định và ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc đáng kể.

Xe hàng hóa thông quan tại Cửa khẩu Bắc Luân II. Ảnh: QMG

Theo đó, cơ quan Hải quan đã thực hiện thủ tục hải quan cho 157.835 tờ khai, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất nhập khẩu có sự tham gia của 2.446 doanh nghiệp, tăng 43% (tương ứng thêm 740 doanh nghiệp). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 15,6 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024.

Song song với tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, công tác thu ngân sách nhà nước cũng đạt kết quả tích cực.

Tính đến ngày 25/9, tổng thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.657 tỷ đồng, bằng 71% so với chỉ tiêu Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh giao (17.800 tỷ đồng). Đồng thời, mức thu này đạt 98% so với kịch bản đầu năm (12.950 tỷ đồng).

Kết quả trên khẳng định nỗ lực của các ngành chức năng trong công tác quản lý, giám sát, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; đồng thời thể hiện sức bật mạnh mẽ của hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2025.