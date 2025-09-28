Vào lúc 10 giờ 35 phút ngày 28/9 tại Khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò khiến 2 công nhân bị thương và 3 công nhân thuộc Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Xây lắp mỏ – đơn vị đang thi công đường lò cho Công ty Than Dương Huy – bị mắc kẹt dưới hầm.

Lãnh đạo Tập đoàn TKV và công ty than Dương Huy có mặt tại hiện trường lên phương án cứu hộ, cứu nạn các công nhân.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, và ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đã chỉ đạo, phân công ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đoàn công tác khẩn trương đến hiện trường phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức cứu hộ.

Đến 12 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa được 2 công nhân bị thương ra ngoài, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Đến 13 giờ 30 phút, các đơn vị cứu hộ đã tìm thấy 3 công nhân còn lại, nhưng cả 3 đều đã tử vong.

Lực lượng chức năng đã đưa được 2 công nhân bị thương ra ngoài, chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Ảnh QMG

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên 2 công nhân bị thương. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định, đang được điều trị và theo dõi tại Khoa Chấn thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu ngành Y tế và doanh nghiệp tạo điều kiện tốt nhất để các công nhân yên tâm điều trị; đồng thời đề nghị Công ty Xây lắp mỏ TKV hỗ trợ, chăm lo chu đáo cho gia đình người bị nạn.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, thăm hỏi, động viên công nhân bị thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh QMG

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng ổn định sản xuất, tăng cường đảm bảo an toàn lao động, đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ ngay 25 triệu đồng cho mỗi gia đình công nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Sở Y tế, TKV và chính quyền địa phương tiếp tục có phương án hỗ trợ tối đa cho các gia đình nạn nhân.