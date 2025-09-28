Ảnh hưởng của bão số 10: Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 28/9 tại ngõ 243 Lạch Tray, phường Gia Viên. Một cây phượng lớn gãy, đổ chắn ngang đường va trúng một cháu bé.

Một cây phượng lâu năm bất ngờ bị gãy ngang thân, khiến một cháu bé đi đường phải đi cấp cứu ở Hải Phòng. Ảnh TT.

Nạn nhân sau đó được người dân cùng cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo. Cháu bé được xác định bị gãy tay đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ghi nhận tại hiện trường, cây phượng có đường kính thân khoảng 50cm với cành lá xanh tốt nhưng bên trong thân đã bị mục ruỗng. Thân và cành cây choán kín lòng đường Vũ Trọng Khánh, một ô tô đỗ gần đó may mắn không bị đè trúng.

Thời điểm xảy ra sự việc, Hải Phòng xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi.



