Ảnh hưởng của bão số 10: Cây phượng cổ thụ gãy ngang thân, đè trúng người đi đường ở Hải Phòng
Nguyễn Đại
28/09/2025 5:47 PM (GMT+7)
Một cây phượng lâu năm bất ngờ bị gãy ngang thân, khiến một cháu bé đi đường phải đi cấp cứu ở Hải Phòng.
Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 28/9 tại ngõ 243 Lạch Tray, phường Gia Viên. Một cây phượng lớn gãy, đổ chắn ngang đường va trúng một cháu bé.
Nạn nhân sau đó được người dân cùng cơ quan chức năng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo. Cháu bé được xác định bị gãy tay đã được đưa đi cấp cứu kịp thời.
Ghi nhận tại hiện trường, cây phượng có đường kính thân khoảng 50cm với cành lá xanh tốt nhưng bên trong thân đã bị mục ruỗng. Thân và cành cây choán kín lòng đường Vũ Trọng Khánh, một ô tô đỗ gần đó may mắn không bị đè trúng.
Thời điểm xảy ra sự việc, Hải Phòng xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi.
Ảnh hưởng bão Bualoi, Vịnh Hạ Long có gió mạnh, cảng tàu vắng vẻ, tàu, thuyền kéo nhau ra ven núi tránh gió
Do ảnh hưởng bão Bualoi, trưa 28/9, Vịnh Hạ Long bắt đầu có gió to kèm mưa, hàng trăm tàu du lịch, tàu cá, tàu than... kéo nhau ra các đảo đá vôi ven bờ tránh gió, cảng tàu khách vắng vẻ lạ thường.
Bài toán tam nông ở xứ Lạng cần lời giải quyết liệt từ Đảng bộ tỉnh nhà
Để khai thác trọn vẹn tiềm năng nông nghiệp và cải thiện đời sống người dân xứ Lạng trong thời gian tới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đưa những chiến lược cụ thể và hành động quyết liệt
Hải Phòng khởi công Dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp An Phát 1
Chiều 27/9, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng đã diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân Laguna Heyner (giai đoạn 1).
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: Quảng Ninh đặt loạt mục tiêu đột phá
Sáng 27/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bước vào phiên bế mạc.
Hơn 90 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sẽ được trưng bày tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ I
Hơn 90 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, trong đó có nhiều sản phẩm OCOP 3-5 sao, sẽ được giới thiệu tại không gian trưng bày bên lề Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030,dự kiến diễn ra vào tháng 11/2025 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.
Ngắm sân Pickleball đẹp đến đam mê ở vùng than Đông Bắc
Với tổng diện tích hơn 1000 m2, gồm 5 sân đấu . Thiết kế mặt sân apphan lạnh sơn 5 lớp, khung lưới đạt tiêu chuẩn quốc tế tổ chức các giải đấu. Tổng mức đầu tư gần 3 tỷ, Sân 3M được đánh giá là sân pic hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhất khu vực Hạ Long .