Lạng Sơn làm thế nào để xóa 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát?

Mái ấm sau những mùa mưa dột

Đối với nhiều người dân ở nơi địa đầu Tổ quốc Lạng Sơn, một ngôi nhà kiên cố, không còn phải lo lắng mỗi khi trời mưa bão, nắng gió hay lạnh giá thời tiết xuống dưới 0 độ vào mùa Đông đã từng là một giấc mơ xa vời.

Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tích cực hỗ trợ. Ảnh: Hoàng Tính

Nhưng với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau” tính đến hết tháng 8 năm 2025, toàn tỉnh Lạng Sơn đã xóa được 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát. Đây không những là một thành tựu về vật chất mà còn là minh chứng cho một chính sách nhân văn sâu sắc của nhân dân Lạng Sơn “lá lành đùm lá rách”.

Chúng tôi tìm về khu Xóm Ná, xã Chi Lăng vào một ngày cuối thu, trong căn nhà mới khang trang, gia đình 3 thế hệ nhà ông Lưu Quốc Hùng đang cùng nhau sinh sống vui vẻ với những tiếng cười đùa, tiếng nói bi bô của con trẻ.

Chia sẻ với chúng tôi bà Vi Thị Hoạt (vợ ông Hùng) không giấu được niềm xúc động. Ký ức về căn nhà cũ lụp xụp, vách đất xiêu vẹo, mái nhà thì bị thủng lỗ chỗ, những hôm trời mưa kéo dài trong nhà không khác ngoài trời, vẫn còn đang ám ảnh bởi nó đã kéo dài quá lâu và mới chỉ kết thúc trong vài tháng trở lại đây.

“Trước kia khổ lắm nhà báo ạ, cứ đến mùa mưa là cả nhà lại nơm nớp lo sợ, mùa Đông những ngày gió bấc tràn về là cả nhà lại rét co ro” bà Hoạt nghẹn ngào kể lại.

Cuộc sống của gia đình ông Hùng, bà Hoạt cùng các con cháu rất vất vả, nhưng giờ đây đã bước vào một trang mới khi có sự chung tay của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà theo chương trình xóa nhà dột, nhà tạm năm 2025.

Ông Hùng cho biết thêm: Cả đời làm lụng vất vả, chưa bao giờ dám mơ đến một ngôi nhà vững chãi như thế. Ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa che nắng, ngăn gió rét mà nó còn là niềm tự hào, là động lực để cả gia đình tôi vững tin lao động, sản xuất trong thời gian tới.

Ngôi nhà ông Lưu Quốc Hùng trước khi được hỗ trợ xây mới. Ảnh: Hoàng Tính

Câu chuyện của ông Hùng, bà Hoạt ở xã Chi Lăng chỉ là một trong hơn sáu nghìn câu chuyện hạnh phúc đã được viết nên trên khắp các bản làng xứ Lạng trong nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua.

Từ những xã ở huyện (cũ) biên giới như Đình Lập, Tràng Định, Văn Lãng đến các xã vùng sâu của huyện (cũ) Lộc Bình, Hữu Lũng, Chi Lăng… những ngôi nhà mới đã mọc lên san sát, xua tan đi những mái nhà tạm bợ, trả lại sự bình yên và thắp lên hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Khi ý Đảng hợp lòng dân

Để hoàn thành mục tiêu xóa 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát trong giai đoạn 2020-2025 tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc với quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, chung sức của toàn xã hội.

Bà Hoạt phấn khởi khi được gia đình đã được hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mơ ước. Ảnh: Hoàng Tính

Chương trình không chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước mà còn có sự đóng góp tích cực, chung sức của cả cộng đồng xã hội, người có công góp công, người có sức góp sức… qua đó đã góp phần nâng cao khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho hay: Trên cơ sở các văn bản của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hưởng ứng Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy có Thư ngỏ vận động ủng hộ, hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và ban hành các văn bản về tổ chức vận động ủng hộ “Xoá nhà tạm, nhà dột nát” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã trở thành một điểm tựa vững chắc, vận động được trên 43 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ quý báu này, 999 ngôi nhà Đại đoàn kết đã được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, mang lại niềm vui an cư cho hàng trăm gia đình.

Điều đáng trân trọng hơn cả là tinh thần tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người dân Xứ Lạng, vốn giàu truyền thống đoàn kết nay lại tiếp tục cùng nhau đóng góp để xây dựng một nông thôn mới ngày càng ấm no.

Trong 5 năm, người dân đã tự nguyện ủng hộ trên 500 tỷ đồng, hiến hơn 1.000.000 m² đất và đóng góp gần 800.000 ngày công lao động để làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi.

Ông Hoàng Văn Hải, một người dân ở xã Chi Lăng, chia sẻ: Khi trong xã có hộ được hỗ trợ xây nhà, bà con hàng xóm chẳng ai bảo ai, người góp công, người góp của. Người có sức thì đến phụ hồ, vác gạch, người có điều kiện hơn thì ủng hộ thêm ít xi măng, tấm lợp. Cứ thế, những ngôi nhà mới nhanh chóng được dựng lên trong tình làng nghĩa xóm. Nhìn thấy họ có nhà mới, mình cũng thấy vui lây.

Một mái ấm kiên cố không chỉ đơn thuần giải quyết vấn đề chỗ ở. Nó là nền tảng vững chắc để người nghèo xứ Lạng có thêm động lực, yên tâm lao động sản xuất và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ngôi nhà mới khang trang hiện đại sẽ là điểm tựa vững chắc để ông Hùng, bà Hoạt cùng các con cháu vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Hoàng Tính

Việc xóa bỏ hoàn toàn nhà tạm cũng đã góp phần quan trọng vào thành tựu giảm nghèo của tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ hộ nghèo tại Lạng Sơn giảm trung bình 2,95% mỗi năm và dự kiến đến hết năm 2025, toàn tỉnh chỉ còn 1,36% hộ nghèo.

Có thể thấy rằng những ngôi nhà mới kiên cố mọc lên trên khắp mảnh đất xứ Lạng hôm nay không chỉ được xây bằng gạch, cát, xi măng mà chúng được xây dựng bằng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, bằng tình thương và trách nhiệm của cộng đồng và bằng niềm tin không bao giờ tắt vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Đó chính là di sản quý giá nhất, là động lực để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Lạng Sơn tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới, quyết tâm xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.