Thủ tướng cùng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng vỡ òa niềm vui cùng bà con nhân dân trong ngày khánh thành cầu Phong Châu

Sáng nay 28/9, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành và thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ và cắt băng khánh thành cầu Phong Châu mới.



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự lễ khánh thành cầu Phong Châu.



Các đại biểu đến dự khánh thành cầu Phong Châu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, chỉ huy Binh đoàn 12 trong ngày khánh thành cầu Phong Châu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng khánh thành, thông xe cầu Phong Châu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với nhân dân trong buổi khánh thành cầu Phong Châu.

Đại tướng Phan Văn Giang và cán bộ, chỉ huy Binh đoàn 12 trong ngày khánh thành cầu Phong Châu.

Đại tướng Phan Văn Giang và nhân dân địa phương trong khánh thành cầu Phong Châu.

Hàng nghìn người dân sinh sống khu vực đôi bờ sông Hồng thuộc xã Phùng Nguyên và Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) có mặt, vui mừng tham dự sự kiện khánh thành cầu Phong Châu sáng nay.

Niềm vui vỡ òa ngày khánh thành cây cầu Phong Châu.

Nhân dân rạng rỡ cờ hoa trong ngày khánh thành, thông xe cầu Phong Châu.

Nhiều người dân check-in lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm phấn khởi trong ngày chính thức thông xe cầu Phong Châu.