Bài toán tam nông ở xứ Lạng cần lời giải quyết liệt từ Đảng bộ tỉnh nhà

Hướng tới nền nông thôn hiện đại để nông dân khá giả

Nhiệm kỳ 2020-2025 vừa qua, trên khắp các bản làng, nhiều mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp mới, hiệu quả đã xuất hiện, thắp lên hy vọng và mở ra hướng đi mới cho bà con nông dân Lạng Sơn.

Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tham quan sản phẩm nhựa thông. Ảnh Hoàng Tính

Tuy nhiên, bên cạnh những gam màu sáng, vẫn còn đó những trăn trở, những thách thức không nhỏ. Nền kinh tế nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn vẫn chưa thực sự phát huy hết được những tiềm năng và lợi thế vốn có, còn nhiều dư địa để phát triển.

Với quan điểm xuyên suốt là phải lấy người dân làm trung tâm của mọi sự phát triển, vừa qua Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng đã đặt ra những mục tiêu, chỉ tiêu rất cụ thể về tam nông và chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng, được xem là nền tảng cốt lõi.

Những mục tiêu đầy thách thức nhưng đã thể hiện quyết tâm rất cao: Đến năm 2030, tỷ lệ xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải đạt 60%; phần đấu 90% đường xã sẽ được giải nhựa hoặc bê tông hóa kiên cố, đảm bảo việc đi lại thuận tiện quanh năm; Trên 95% các thôn, bản sẽ có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa.

Đặc biệt, chương trình nhà ở xã hội sẽ được đẩy mạnh với mục tiêu xây dựng 3.000 căn nhà.

Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người một tháng sẽ đạt khoảng 5,4 triệu đồng.

Các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn sẽ có thêm nhiều cơ hội phát triển với những chính sách cụ thể. Ảnh: Hoàng Tính

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giai đoạn mới sẽ giảm đều đặn 2% mỗi năm, với một đích đến đầy ý nghĩa là đến năm 2030 cơ bản sẽ không còn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Vấn đề nước sạch, một yếu tố thiết yếu cho sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày, cũng được đặc biệt quan tâm. Mục tiêu được đặt ra là 80% dân số nông thôn sẽ được sử dụng nước sạch đáp ứng các quy chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng sống một cách căn cơ.

Những đột phá chiến lược cho nông nghiệp xứ Lạng

Để biến những mục tiêu đầy khát vọng trở thành hiện thực sống động, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược.

Sản phẩm hạt dẻ đang góp phần nâng cao kinh tế cho người dân xứ Lạng. Ảnh: Hoàng Tính

Trong đó, có rất nhiều giải pháp thiết thực, mang tính đòn bẩy cho sự phát triển của khu vực nông thôn.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu là tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Trọng tâm là hạ tầng giao thông nông thôn, bởi đường đi trước một bước sẽ mở ra muôn vàn cơ hội phát triển.

Những con đường mới được mở ra, được nâng cấp sẽ không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn. Quan trọng hơn, nó sẽ mở ra cơ hội giao thương, giúp nông sản xứ Lạng vươn xa, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị.

Nhiệm vụ then chốt thứ hai là đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp theo hướng hiện đại, quy mô và chất lượng cao. Tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cho sản phẩm nông nghiệp.

Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm sẽ là hướng đi mới cho khu vực nông thôn. Ảnh: Hoàng Tính

Công tác xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực, các đặc sản của địa phương sẽ được chú trọng, gắn liền với việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Tỉnh Lạng Sơn cũng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc hợp tác, liên kết để hình thành các chuỗi giá trị bền vững trong nông lâm nghiệp. Chính những chuỗi giá trị này sẽ giúp người nông dân có thể tự tin làm giàu từ chính mảnh đất, cánh rừng trên quê hương mình.

Bên cạnh đó, Lạng Sơn xác định phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, và đây được xem là cơ hội vàng cho khu vực nông thôn. Tỉnh sẽ ưu tiên xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn gắn liền với giá trị của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Việc phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và trải nghiệm di sản sẽ tạo ra những sinh kế mới, bền vững cho người dân địa phương. Người nông dân xứ Lạng giờ đây không chỉ làm nông nghiệp đơn thuần, mà còn có thể tham gia làm du lịch, cung cấp các dịch vụ lưu trú, ăn uống, và bán các sản phẩm địa phương cho du khách.

Đây chính là con đường hiệu quả nhất để nâng cao thu nhập ngay trên chính quê hương mình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, mang theo luồng sinh khí mới cho mảnh đất xứ Lạng. Với những định hướng rõ ràng, cụ thể và quyết tâm cao, chúng ta có cơ sở để tin tưởng vào một sự "thay da đổi thịt" của nông thôn Lạng Sơn trong tương lai không xa.