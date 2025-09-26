Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo đó, 15 đồng chí được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Đảng bộ bộ tỉnh Quảng Ninh bỏ phiếu trong ngày 26/9.

Cùng với đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả, 55 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Ngoài ra, ông Thắng cũng đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau khi được phổ biến, quán triệt, các đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; 100% đại biểu nhất trí danh sách bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 62 đồng chí; nhất trí danh sách Ban Kiểm phiếu bầu cử Đại hội gồm 11 đồng chí.

Kết quả phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, niềm tin vững chắc của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh vào tập thể lãnh đạo khóa mới. Đây chính là động lực quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

