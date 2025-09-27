Theo khảo sát sơ bộ tỉnh Quảng Ninh hiện nay số người tham gia chơi môn thể thao Pickleball trên địa bàn khoảng 6000 người ngoài ra rất nhiều du khách tới Hạ Long cũng kết hợp nghỉ dưỡng với chơi Pickleball và CLB 3M Nằm trên địa bàn phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh , một không gian thể thao mới mẻ đang trở thành điểm hẹn của những người yêu Pickleball – CLB 3M Pickleball.



Pickleball đang là một xu hướng thể thao yêu thích ở Việt Nam. Đây là môn tập kết hợp kỹ thuật giữa tennis – bóng bàn – cầu lông, rất thu hút người tập trong mấy năm gần đây.





Cup Pickleball 3M được tổ chức hàng tuần giúp các VĐV có môi trường cọ xát, thi đấu với nhiều trình độ từ cơ bản đến nâng cao, giao lưu kết nối bạn bè cùng đam mê, xây dựng cộng đồng Pickleball thân thiện, lành mạnh



Chị Nguyễn Thị Bích Hòa một tín đồ của môn Pickleball cùng cộng đồng đam mê của mình xây dựng các giải thi đấu diễn ra hàng tuần tại sân 3M. Giải đấu được những vận động viên đánh giá có chất lượng chuyên môn, tinh thần thể thao cao thượng bậc nhất trong khu vực thành phố Hạ Long.





Ngắm nhìn , trải nghiệm và tận hưởng – Đó là những điều sân pic đẹp bậc nhất vùng Hạ Long mang đến cho cho người chơi và cả những du khách đi qua.



Không chỉ là nơi tập luyện thể thao nâng cao sức khỏe mà CLB 3M còn là địa chỉ uy tín để các doanh nhân, doanh nghiệp gặp gỡ giao lưu kết nối hợp tác phát triển kinh tế, chia sẻ trách nhiệm xã hội giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.