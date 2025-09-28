Hải Phòng khởi công Dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp An Phát 1

Dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng với mục tiêu cung cấp nhà lưu trú cho công nhân, người lao động làm việc trong khu công nghiệp An Phát 1. Dự án kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian sống văn minh - an toàn - tiện nghi dành cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Biel Crystal và người lao động trong khu công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Phối cảnh dự án khu nhà lưu trú Laguna Heyner. Ảnh: DN

Dự án được xây dựng tại lô đất dịch vụ, Khu công nghiệp An Phát 1, Quốc lộ 37, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng với quy mô 5 toà ký túc xá 20 tầng, khu phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 4.360 căn nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 18.880 người.

Diên tích toàn bộ Dự án là 31.601m2, trong đó diện tích Dự án (giai đoạn 1) là 13.325,00m2

Tổng mức đầu tư dự án là 2.215,2 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 701 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng trong 36 tháng.

Ông Jacky Zhou, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Công nghệ Biel Crystal. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Jacky Zhou, Tổng giám đốc, đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. "Chúng tôi tin tưởng rằng, sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần thiết thực vào việc cải thiện chất lượng sống của người lao động, và đồng thời tô đậm hình ảnh một doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn bó lâu dài với địa phương", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, việc giải quyết bài toán nhà ở, đảm bảo điều kiện sống ổn định cho công nhân, người lao động luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng bộ và chính quyền thành phố.

"Chúng tôi luôn xác định rằng, để người lao động có thể yên tâm làm việc, cống hiến lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thành phố, trước hết họ phải được "an cư". Chủ trương nhất quán của thành phố là khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân", ông Lê Anh Quân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại lễ khởi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Quân cũng đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal không chỉ là một nhà đầu tư chiến lược với dự án sản xuất công nghệ cao có tổng vốn đăng ký lên tới 260 triệu USD, dự kiến tạo ra việc làm cho gần 14.000 lao động, Công ty còn thể hiện tầm nhìn xa và trách nhiệm xã hội sâu sắc khi quyết định đầu tư xây dựng khu nhà ở cho chính công nhân của mình.

"Đây không chỉ đơn thuần là việc xây dựng những tòa nhà, mà là kiến tạo một không gian sống văn minh, an toàn với đầy đủ tiện ích, giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Việc làm này của Công ty Biel Crystal là một hình mẫu tiêu biểu, rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng", Phó Chủ tịch Lê Anh Quân ghi nhận.