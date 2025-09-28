Hải Phòng khởi công Dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp An Phát 1
Hoàng Vĩnh
28/09/2025 5:59 AM (GMT+7)
Chiều 27/9, nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại khu công nghiệp An Phát 1, xã Trần Phú, TP Hải Phòng đã diễn ra lễ khởi công dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân Laguna Heyner (giai đoạn 1).
Dự án Nhà lưu trú Laguna Heyner (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng với mục tiêu cung cấp nhà lưu trú cho công nhân, người lao động làm việc trong khu công nghiệp An Phát 1. Dự án kỳ vọng sẽ tạo nên một không gian sống văn minh - an toàn - tiện nghi dành cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại Biel Crystal và người lao động trong khu công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
Dự án được xây dựng tại lô đất dịch vụ, Khu công nghiệp An Phát 1, Quốc lộ 37, xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng với quy mô 5 toà ký túc xá 20 tầng, khu phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật. Dự án hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 4.360 căn nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 18.880 người.
Diên tích toàn bộ Dự án là 31.601m2, trong đó diện tích Dự án (giai đoạn 1) là 13.325,00m2
Tổng mức đầu tư dự án là 2.215,2 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 701 tỷ đồng. Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng trong 36 tháng.
Phát biểu tại lễ khởi công dự án, ông Jacky Zhou, Tổng giám đốc, đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal cam kết sẽ triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. "Chúng tôi tin tưởng rằng, sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần thiết thực vào việc cải thiện chất lượng sống của người lao động, và đồng thời tô đậm hình ảnh một doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn bó lâu dài với địa phương", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, ông Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, việc giải quyết bài toán nhà ở, đảm bảo điều kiện sống ổn định cho công nhân, người lao động luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Đảng bộ và chính quyền thành phố.
"Chúng tôi luôn xác định rằng, để người lao động có thể yên tâm làm việc, cống hiến lâu dài, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và thành phố, trước hết họ phải được "an cư". Chủ trương nhất quán của thành phố là khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân", ông Lê Anh Quân nhấn mạnh.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Quân cũng đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao Công ty TNHH Sản xuất công nghệ Biel Crystal không chỉ là một nhà đầu tư chiến lược với dự án sản xuất công nghệ cao có tổng vốn đăng ký lên tới 260 triệu USD, dự kiến tạo ra việc làm cho gần 14.000 lao động, Công ty còn thể hiện tầm nhìn xa và trách nhiệm xã hội sâu sắc khi quyết định đầu tư xây dựng khu nhà ở cho chính công nhân của mình.
"Đây không chỉ đơn thuần là việc xây dựng những tòa nhà, mà là kiến tạo một không gian sống văn minh, an toàn với đầy đủ tiện ích, giúp người lao động tái tạo sức lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Việc làm này của Công ty Biel Crystal là một hình mẫu tiêu biểu, rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng", Phó Chủ tịch Lê Anh Quân ghi nhận.
Lốc xoáy kinh hoàng thổi bay mái tôn, làm sập nhà, 13 người bị thương ở Thái Thuỵ, Hưng Yên
Sáng nay (29/9), một cơn lốc xoáy rất mạnh đã xảy ra tại địa bàn xã Thái Thuỵ, tỉnh Hưng Yên gây thiệt hại về tài sản.
Kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng của Quảng Ninh đạt hơn 15,6 tỷ USD
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong 9 tháng đầu năm 2025 của Quảng Ninh tiếp tục tăng, khi đạt 15,6 tỷ USD.
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước.
Lạng Sơn làm thế nào để xóa 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát?
Trong 5 năm 2020-2025, với sự quyết tâm của hệ thống chính trị và sự chung tay của cả cộng đồng, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 6.508 ngôi nhà tạm, nhà dột nát. Những mái ấm kiên cố đang góp phần ổn định cuộc sống cho người dân nơi mảnh đất biên cương xứ Lạng.
Tai nạn hầm lò nghiêm trọng tại công ty than Dương Huy: 5 người thương vong
Vụ tai nạn lao động nghiêm trọng trong hầm lò tại công ty than Dương Huy khiến 3 công nhân tử vong và 2 công nhân khác bị thương.
Thủ tướng cùng Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng vỡ òa niềm vui cùng bà con nhân dân trong ngày khánh thành cầu Phong Châu
Nhân dân và chính quyền địa phương đã vô cùng xúc động trong ngày khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ