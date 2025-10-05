“Đêm trăng Cao Ly” ở vùng núi biên giới cao hơn 1000m của Quảng Ninh

Tối 4/10, tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Đêm trăng Cao Ly” gắn với khai mạc Tuần Du lịch Thu Đông xã Hoành Mô.

"Đêm trăng Cao Ly" được tổ chức ở vùng núi Cao Ly (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh), cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Ảnh: M.D

Vùng núi Cao Ly (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh) nằm ở khu vực biên giới, nổi bật với độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển. Cao Ly quanh năm mây phủ, không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Dưới chân núi Cao Ly còn là nơi sinh sống của các đồng bào Tày, Dao, Sán Chỉ, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, với các phong tục, lễ hội và nghề thủ công đặc trưng. Chính những điều đó đã tạo nên sức hút riêng có cho du khách muốn khám phá vùng núi biên giới này.

Việc tổ chức “Đêm trăng Cao Ly” là cách xã Hoành Mô từng bước khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng du lịch khác biệt của vùng núi Cao Ly.

Tại chương trình nghệ thuật “Đêm trăng Cao Ly” đã diễn ra nhiều tiết mục đặc sắc như: Hội tụ đêm trăng, hát Then, hát Soóng cọ, hát Pả dung, múa lân sư rồng cùng những ca khúc về quê hương Hoành Mô, kết hợp biểu diễn của nghệ nhân dân tộc và ca sĩ chuyên nghiệp.

“Đêm trăng Cao Ly” là dịp để kết nối du khách, người dân địa phương. Ảnh: M.D

Điểm nhấn của chương trình nghệ thuật “Đêm trăng Cao Ly” là màn đốt lửa trại, kết nối du khách, người dân địa phương qua điệu múa, câu ca, kể chuyện, chia sẻ văn hóa.

Song song với chương trình chính, tại “Đêm trăng Cao Ly” còn giới thiệu, quảng bá những đặc sản nổi tiếng của Hoành Mô như xôi ngũ sắc, gà bản, ngan đen, rượu men lá, cùng sản phẩm OCOP, thổ cẩm, dược liệu…

Đặc biệt, du khách còn trải nghiệm “Ngắm lan dưới ánh trăng – Thưởng trà cổ” ngay tại đỉnh Cao Ly này.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc diễn ra trong chương trình "Đêm trăng Cao Ly". Ảnh: M.D

Trong ngày 5/10, du khách sẽ tiếp tục hành trình săn mây, thưởng trà sáng, tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao….

Từ một chương trình nghệ thuật, “Đêm trăng Cao Ly” đang mở lối để khai thác và phát triển tiềm năng các loại hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng và du lịch mạo hiểm tại khu vực vùng núi Cao Ly, xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.