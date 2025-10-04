Quảng Ninh: Cộng đồng doanh nghiệp hiến kế phát triển kinh tế địa phương

Hiện Quảng Ninh có hơn 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước và sự phát triển chung của tỉnh.

Kết quả 9 tháng năm 2025, tốc độ tăng trưởng (GRDP) toàn tỉnh ước đạt 11,66% thấp hơn 2,17 điểm % so với kế hoạch

Tổng khách du lịch ước đạt 17,11 triệu lượt đạt 98% kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 51.539 tỷ đồng, bằng 93% dự toán TW giao, 90% dự toán tỉnh giao.

Các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch tiếp tục giữ vai trò động lực chính.

Trong 9 tháng, gần 3.000 doanh nghiệp, đơn vị mới được thành lập với vốn đăng ký hơn 18.323 tỷ đồng, tăng 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định môi trường đầu tư – kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, hấp dẫn nhà đầu tư.



Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Ông Tạ Đức Quyết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền phát biểu đề xuất UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục pháp lý triển khai dự án đầu tư nhà ở xã hội Đặc khu Vân Đồn, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển du lịch 4 mùa trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Văn Chiến, Đại diện CLB Đầu tư khởi nghiệp tỉnh Quảng Ninh đề xuất 5 nội dung gồm: Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, Đẩy mạnh chuyển đổi số, Cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại Bãi Cháy, Nghiên cứu phương án cho phép du thuyền nghỉ đêm trên vịnh, thành lập quỹ đào tạo phát triển doanh nghiệp, doanh nhân.



Các đại diện doanh nghiệp tiếp tục đề xuất nhiều ý tưởng phát triển kinh tế, xã hội.

Ngoài ra, rất nhiều các doanh nhân đại diện các doanh nghiệp đã tham gia ý kiến đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đơn vị đang gặp phải, đồng thời hiến kế xây dựng chính sách phát triển kinh tế địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Bùi Văn Khắng biểu dương đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời nhấn mạnh sự phát triển của Quảng Ninh thời gian qua có sự đồng hành, cống hiến bền bỉ của cộng đồng doanh nhân.

Để tiếp tục bứt phá, tỉnh xác định trọng tâm: cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực, mở rộng thị trường, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, Quảng Ninh chú trọng triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực tăng trưởng mới.

"Năm 2025 mở ra giai đoạn mới với mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hiện thực hóa, lãnh đạo tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nói.

Cộng đồng doanh nghiệp cũng được kêu gọi phát huy tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, tiên phong trong đổi mới mô hình kinh doanh gắn với phát triển bền vững, thân thiện môi trường, tập trung vào các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, kinh tế xanh, ứng phó biến đổi khí hậu.



Chủ tịch UBND Tỉnh thẳng thắn nhận trách nhiệm, và chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho từng dự án, từng doanh nghiệp, để giúp các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, cam kết giải quyết các vấn đề đảm bảo Minh bạch - Kỷ cương- Liêm chính - Hiệu quả, khẳng định sự gắn chặt chẽ giữa chính quyền và doanh nghiệp là nền tảng để Quảng Ninh phát triển giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phấn đấu Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.