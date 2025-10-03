Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2025, Quảng Ninh Quảng Ninh phải đối mặt với nhiều khó khăn, song vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh quý III/2025 dự kiến đạt khoảng 12,88%, ước 9 tháng đạt khoảng 11,67% (xếp thứ 1/34 tỉnh thành cả nước). Đây cũng là mức tăng cao nhất qua 10 năm trở lại đây (các năm đều dao động từ 8,02% đến 10,12%).

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá kết quả 9 tháng và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2025. Ảnh: QMG

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng đạt được kết quả đáng ghi nhận, ước đạt 51.465 tỷ đồng, đạt trên 90% dự toán Trung ương và tỉnh giao đầu năm.

Đặc biệt, những điểm nghẽn về tiến độ thu tiền sử dụng đất đã được tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ, những khoản thu lớn về thuế, phí đạt tiến độ thu tốt.

Thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách trong nước đạt kết quả cao, đạt hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 82.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh cũng thành lập mới 2.956 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, tăng 41,6% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025), Quảng Ninh đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là khu vực nông - lâm - thủy sản, công nghiệp - xây dựng và thuế sản phẩm chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, công tác GPMB còn chậm; nhiều dự án chưa hoàn thành xác định giá đất.

Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vào ngày 2/10 để đánh giá kết quả 9 tháng và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: 3 tháng cuối năm là những tháng nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao và những mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đề ra từ đầu năm.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu, cần triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch; phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, phải tiếp tục tập trung hỗ trợ, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc trong quá trình triển khai. Nghiên cứu phương án cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, cấp phép đầu tư, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư.

Đẩy nhanh GPMB các dự án hạ tầng khu công nghiệp; hoàn thiện xây dựng bảng giá đất mới để chính thức áp dụng từ 01/01/2026 theo Luật Đất đai.

Hoàn thiện các phương án sắp xếp, đảm bảo tinh gọn đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ nhân dân.