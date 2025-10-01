Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo tháo gỡ dự án Hạ Long xanh

Ngày 29/9, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác.

Tại cuộc họp, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư tỉnh ủy đã chỉ đạo về dự án Hạ Long Xanh. Cụ thể, bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện đúng theo các chỉ đạo, kết luận của Tỉnh ủy, đặc biệt là phải tháo gỡ ngay những vướng mắc liên quan đến điều chỉnh quy hoạch.

Bên cạnh đó, nhanh chóng hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) đã được phê duyệt. Trong lĩnh vực dịch vụ - du lịch, tập trung triển khai các giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm. Qua đó, tạo động lực tăng trưởng mới để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm đã đặt ra.

Dự án khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh được khởi công từ năm 2021 với quy mô 4109,4ha tại khu vực ven biển thuộc thị xã Quảng Yên cũ (khoảng 3186ha) và TP Hạ Long cũ (khoảng hơn 923ha).

Trong 9 tháng năm 2025, các chỉ tiêu phát triển kinh tế tỉnh Quảng Ninh đều đạt kết quả tích cực. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng lượng khách du lịch đạt trên 17 triệu lượt, doanh thu đạt trên 44.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp ổn định, đảm bảo bám sát kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 51.400 tỷ đồng, dự kiến hết năm thu ngân sách sẽ vượt dự toán Trung ương và tỉnh giao. Thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách đạt hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ, trong đó đã khởi công, khởi động hơn 50 dự án động lực với tổng mức đầu tư trên 135.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 82.000 tỷ đồng, tăng 11,4% cùng kỳ.

Ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 14%, yêu cầu đặt ra trong thời gian từ nay đến cuối năm là phải tập trung khai thác tối đa dư địa phát triển, trong đó đặc biệt là thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn, tạo động lực cho tăng trưởng.

Siêu đô thị này có quy mô dân số khoảng hơn 244.000 người.

Dự án siêu đô thị này được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với định hướng phát triển hiện đại, đồng bộ, quan tâm đến yếu tố bảo tồn các di tích văn hóa, lịch sử truyền thống, khai thác yếu tố cảnh quan mặt nước tự nhiên. Siêu đô thị này có quy mô dân số khoảng hơn 244.000 người.




