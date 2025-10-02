Quảng Ninh: Hàng chục HTX, doanh nghiệp có nguy cơ không được giao biển nếu chậm hoàn thiện hồ sơ

Theo báo cáo của UBND đặc khu Vân Đồn, hiện nay trên địa bàn đặc khu Vân Đồn có 150 doanh nghiệp, HTX đăng ký nhu cầu giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản với tổng diện tích 11.526,4 ha. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 25 doanh nghiệp, HTX hoàn thiện hồ sơ nộp vào Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, có 6/150 doanh nghiệp, HTX đã được UBND giao khu vực biển với tổng diện tích 367,18 ha. Có 11/150 doanh nghiệp, HTX được UBND tỉnh cấp phép nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đặc khu. Ngoài ra, UBND đặc khu Vân Đồn đã ký xác nhận sơ đồ khu vực biển cho 64/150 doanh nghiệp, HTX để phục vụ lập hồ sơ cấp phép giao khu vực biển.

Tiếp tục đẩy nhanh thủ tục cấp phép, giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn đặc khu Vân Đồn, ngăn chặn việc các tổ chức, cá nhân sử dụng trái phép điều kiện nuôi trồng thủy sản, phục hồi sản xuất sau ảnh hưởng của bão số 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn đã giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu: Rà soát danh sách các tổ chức, cá nhân đăng ký nhu cầu đề nghị giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, đối chiếu với danh sách 150 Doanh nghiệp, Hợp tác xã đã có hồ sơ: Rà soát lại Doanh nghiệp, Hợp tác xã đã được và chưa được? Bố trí, sắp xếp vị trí, địa điểm rà soát Doanh nghiệp, Hợp tác xã đang thực hiện hoặc chưa thực hiện thủ tục giao khu vực biển, tiến độ thực hiện các thủ tục; Hiện trạng hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt chú ý hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép của những tổ chức, cá nhân chưa thực hiện các thủ tục giao khu vực biển.

Tham mưu thu hồi diện tích của các tổ chức, cá nhân đã được bố trí trước kia theo chủ trương nhưng không làm thủ tục cấp phép nuôi trồng thủy sản và giao khu vực biển để giao cho tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu.

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép nuôi trồng thủy sản và giao khu vực biển. Rà soát và trình Thường trực Ủy ban nhân dân đặc khu ký sơ đồ đề nghị cấp phép và giao khu vực biển để thực hiện nuôi trồng thủy sản của các tổ chức, cá nhân.

Đôn đốc các Doanh nghiệp, Hợp tác xã có dự án trên địa bàn quản lý đã nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh và được Hội đồng thẩm định của Tỉnh họp thẩm định, cho ý kiến và yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép, giao khu vực biển nhưng chưa bổ sung hoàn thiện theo kết luận của Hội đồng thẩm định khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và nộp Trung tâm Hành chính công Tỉnh.

Tổ công tác kiểm tra hiện trạng nuôi trồng thủy sản tăng cường công tác kiểm tra và kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép của những tổ chức, cá nhân đã được Ủy ban nhân dân đặc khu bố trí, sắp xếp khu vực biển để nghiên cứu xây dựng đề án nuôi biển nhưng chậm hoàn thiện hồ sơ cấp phép nuôi trồng thủy sản và giao khu vực biển.

UBND đặc khu Vân Đồn sẽ ra thông báo thu hồi chủ trương bố trí, sắp xếp vị trí, ranh giới khu vực biển đã giao cho tổ chức khác có nhu cầu xin giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

UBND Đặc khu Vân Đồn cũng yêu cầu, các tổ chức doanh nghiệp, Hợp tác xã, cá nhân khẩn trương thực hiện lập sơ đồ đề nghị cấp phép và giao khu vực biển để thực hiện nuôi trồng thủy sản. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì liên hệ với Phòng Nông nghiệp và Môi trường đặc khu Vân Đồn để được giải quyết, tháo gỡ.

Trường hợp sau ngày 30/10/2025 nếu Doanh nghiệp, Hợp tác xã nào không hoàn thiện hồ sơ, dự án phát triển sản xuất đề nghị giao khu vực biển nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thì các Doanh nghiệp, Hợp tác xã đó thuộc trường hợp không hoàn thiện hồ sơ thủ tục, không có nhu cầu giao khu vực biển. UBND đặc khu sẽ ra thông báo thu hồi chủ trương bố trí, sắp xếp vị trí, ranh giới khu vực biển đã giao cho tổ chức khác có nhu cầu xin giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh.