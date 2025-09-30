Thanh niên sinh năm 1999 may mắn được Công an Hải phòng cứu khi nhảy cầu Bính tự tử

Theo thông tin từ Công an Hải Phòng, vào hồi 08 giờ 15 phút sáng ngày 30/9/2025, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ (Phòng Cảnh sát giao thông) đã phát hiện một nam giới có hành vi nhảy cầu Bính với ý định tự tử, thuộc địa phận phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ phối hợp cùng Công an phường Hồng Bàng kịp thời một trường hợp nhảy cầu Bính tự tử. Ảnh CAHP.

Ngay lập tức, Trạm Cảnh sát đường thủy Máy Chỉ đã phối hợp cùng Công an phường Hồng Bàng triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ. Nạn nhân nhanh chóng được đưa lên bờ và chuyển đến Bệnh viện Việt Tiệp để cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Đ.N.M, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng.

Hiện tại, sức khỏe của anh Đ.T.M đã ổn định. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc và hỗ trợ tâm lý cho nạn nhân.



