Liên minh HTX Quảng ninh: Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cán bộ HTX nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh tỉnh nhà

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh, thời gian qua, các HTX trên địa bàn Quảng Ninh ngày càng phát triển theo chiều sâu, năng động và bền vững, với nhiều mô hình hợp tác, liên kết hiệu quả. Tổng số vốn huy động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX lên đến hơn 3.500 tỷ đồng, đóng góp 1,2% vào tổng GRDP của tỉnh. Các HTX tạo việc làm cho khoảng 75.000 lao động, chiếm 10,9% lực lượng lao động toàn tỉnh, đồng thời thúc đẩy việc chuyển đổi nông nghiệp truyền thống sang mô hình sản xuất hiện đại. Trong số HTX đang hoạt động, 71% thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đã và đang trở thành động lực quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cũng như phát triển sản phẩm OCOP. Các mô hình HTX ngày càng gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị sản phẩm, từ việc cung cấp nguyên liệu đến việc đầu tư vào công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra sự liên kết mạnh mẽ giữa các thành viên.

Mặc dù số lượng HTX của tỉnh tăng nhanh từ năm 2021, song hiện chỉ có khoảng 710 HTX đang hoạt động; mô hình hợp tác lớn (liên hiệp) chưa phát triển. Phần lớn HTX hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản với quy mô vốn nhỏ, trình độ khoa học kỹ thuật (thiết bị cơ giới, hạ tầng trực tiếp sản xuất) chưa được đầu tư bài bản nên năng suất canh tác còn thấp, giá thành sản xuất cao, tạo nên giá bán cao, kém cạnh tranh. Sản phẩm dạng thô chiếm tỷ trọng cao, sơ chế và chế biến rất ít.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển HTX gắn với mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong tháng 10 năm 2025, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tổ chức 11 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho gần 400 học viên là thành viên HĐQT, ban giám đốc, thành viên ban kiểm soát, kế toán , cán bộ quản lý, thành viên tiêu biểu của các HTX trong toàn tỉnh.

Các lớp học được tổ chức ở từng địa phương , giúp học viên thuận lợi tham gia.

Lớp tập huấn cán bộ HTX tổ chức tại Đặc khu Cô Tô vào ngày 28/9 vừa qua.

Nội dung tập huấn giới thiệu mô hình tổ chức hoạt động HTX phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, các chính sách quản lý và phát triển HTX trong bối cảnh mới, các quy định về thuế, tài chính, ứng dụng AI trong quản trị điều hành. Các học viên được đi thăm quan, khảo sát , học tập kinh nghiệm thực tế tại các HTX điển hình xuất sắc.

HTX Hồng Phát - Với ngành nghề nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu hàu Thái bình dương mang lại nhiều việc làm và thu nhập cho các xã viên.

Ông Ngô Tất Thắng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh cho biết, từ nay đến hết năm 2025, Liên minh HTX sẽ tiếp túc tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức Diễn đàn Phát triển HTX, hội nghị bàn về định hướng phát triển HTX cụm biển đảo, HTX nuôi biển, triển khai tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các chính sách hỗ trợ kinh tế HTX như miễn giảm phí mặt nước, chính sách bảo hiểm rủi ro, xây dựng Quỹ tín dụng HTX, tổ chức Hội nghị gặp mặt tiếp xúc giữa HTX với các ngân hàng thương mại, tạo thuận lợi cho các HTX tiếp cận nguồn vốn vay...

"Ngoài ra, xây dựng Bộ tiêu chí và mô hình HTX hạnh phúc; đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo (xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành kinh tế hợp tác, ứng dụng hệ thống số hóa quản lý sản xuất…); tổ chức thường niên các sự kiện Festival HTX hạnh phúc, HTX sáng tạo, trở thành thương hiệu kinh tế hợp tác - kinh tế hạnh phúc riêng có của Quảng Ninh", ông Thắng cho biết.

Với những hoat động đồng bộ, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh đã trở thành tổ chức đồng hành tin cậy tiếp sức cho các HTX phát triển bền vững, đóng góp hiệu quả vào bức tranh kinh tế tập thể và sự thịnh vượng chung của tỉnh Quảng Ninh.