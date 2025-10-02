Nông dân xứ Lạng hiến đất, góp công, góp tiền tỷ chung sức xây dựng nông thôn mới
Hoàng Tính
02/10/2025 6:00 AM (GMT+7)
Không chỉ cần cù trong lao động sản xuất, thời gian qua các hội viên nông dân xứ Lạng đã luôn chung sức, đồng lòng góp tiền của, công sức, hiến đất đai... để xây dựng nông thôn mới, kiến tạo những miền quê đáng sống
Nông dân chung sức xây dựng
Ông Bùi Văn Côi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cho hay: Thời gian qua Hội Nông dân các cấp tỉnh Lạng Sơn đã khéo léo lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới đến với nông dân, hội viên nông dân. Ở bất kỳ xã, thôn, bản nào, cũng đều thấy rõ vai trò của cán bộ, hội viên nông dân trong việc hiến đất, góp công, chung sức xây dựng cơ sở hạ tầng, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường…
Vì vậy sau 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã thổi một luồng sinh khí mới đến khắp các thôn, bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Chương trình được triển khai không chỉ còn là câu chuyện của riêng cấp ủy, chính quyền địa phương mà đã thực sự trở thành phong trào của toàn dân, do người dân làm chủ và hưởng lợi.
Trong hành trình đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Lạng Sơn đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối, là trung tâm đoàn kết, vận động hội viên và nhân dân cùng tham gia.
Tính đến tháng 9/2025 nông dân, hội viên nông dân đã tự nguyện hiến 131.104m2 đất và trên 637.370 ngày công lao động.
Năm 2022 thực hiện làm đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân Lý Văn Hải thôn Hòa Bình, xã Tân Thành (trước là xã Hòa Sơn) đã tự nguyện hiến 400m2 đất, ông Hải cho hay: Được tuyên truyền, vận động tôi hiểu được rằng việc hiến đất mở rộng đường có ý nghĩa lâu dài đối với đời sống sinh hoạt và lưu thông hàng hóa của mọi người trong đó có gia đình mình. Chính vì vậy khi có chủ trương làm đường qua phần đất của gia đình, tôi đã tự nguyện hiến đất để thuận tiện làm đường giao thông nông thôn.
Từ sự gương mẫu của ông Hải, 32 hộ dân trên địa bàn thôn Hòa Bình đã hiến hơn 3.200 m2 đất để làm đường giao thông. Từ đó đã góp phần phục vụ đắc lực cho Chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Cùng với đó, mặc dù còn khó khăn nhưng người dân, hội viên nông dân tỉnh Lạng Sơn cũng đóng góp trên 19 tỷ đồng để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; có thể thấy rằng mỗi một đồng vốn đóng góp đều thể hiện trách nhiệm và mong muốn được chung tay xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn ngay trên mảnh đất mình sinh sống.
Góp phần xây dựng những làng quê trù phú
Từ sức mạnh cộng đồng và những đóng góp tích cực của nông dân, hội viên nông dân, diện mạo nông thôn xứ Lạng đang ngày một khang trang, sạch đẹp.
Hàng loạt công trình hạ tầng thiết yếu đường giao thông, trạm y tế, trường học, công sở… đã được hình thành, trực tiếp phục vụ đời sống dân sinh.
Thay cho những con đường đất lầy lội xưa kia là những con đường bê tông sạch sẽ, giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết.
Việc giao thông đi lại thuận lợi giúp cho nông sản của bà con dễ dàng thông thương đến với thị trường, góp phần nâng cao giá trị và thu nhập cho các hộ gia đình.
Bên cạnh đó hệ thống kênh mương nội đồng cùng từng bước được kiên cố hóa, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho đồng ruộng, góp phần nâng cao năng suất cây trồng và sự ổn định trong sản xuất nông nghiệp.
Nhiều nhà văn hóa thôn, bản khang trang được xây dựng, trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng. Đây cũng là nơi mà người dân thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Không chỉ tập trung vào hạ tầng, phong trào xây dựng nông thôn mới còn lan tỏa mạnh mẽ ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư, ở nhiều nơi mô hình thu gom, quét dọn và xử lý rác thải đã được hội viên nông dân tổ chức định kỳ và hiệu quả.
Phong trào xây dựng cảnh quan "sáng - xanh - sạch - đẹp" đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi người dân. Các tuyến đường làng, ngõ xóm được tô điểm bởi những hàng cây xanh, những con đường hoa rực rỡ, tạo nên một không gian sống trong lành, đáng sống.
Tất cả những hoạt động thiết thực này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đời sống về vật chất lẫn tinh thần của nhân dân xứ Lạng.
Diện mạo nông thôn đã có nhiều thay đổi, với 106/175 xã về đích nông thôn mới. Không chỉ thay đổi ở những con đường, ngôi nhà mà còn thay đổi từ chính chính nếp nghĩ, cách làm của nông dân, hội viên nông dân.
Thành công này có được là nhờ công tác vận động khéo léo, hiệu quả của các cấp Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, những người cán bộ Hội đã luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Sức mạnh khởi nguồn từ nhân dân chính là động lực to lớn nhất để xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng phát triển bền vững, văn minh và hiện đại.
Với quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, chính vì vậy Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn vẫn đang tiếp tục hành trình xây dựng quê hương ấm no, giàu đẹp.
Lạng Sơn: Gác lại công việc ở thủ đô, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng vượt lũ cứu giúp 100 hộ dân
Giữa những ngày mưa bão số 11 ở khu vực Hữu Lũng, khi dòng nước lũ hung dữ nhấn chìm nhiều làng mạc, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn An và Lương Thanh Huyền đã không ngần ngại gác lại công việc ở Hà Nội, tự bỏ tiền túi mua xuồng máy, nhu yếu phẩm thiết yếu để trở về quê nhà, giữa tâm lũ cứu giúp bà con chòm xóm ở thôn Tân Nhiên xã Vân Nham tỉnh Lạng Sơn
