Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Hoàng Tính
25/09/2025 7:42 PM (GMT+7)
Ngày 25/9/2025 đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030
Họ và tên: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày sinh: 02/9/1968. Dân tộc: Tày
Quê quán: Xã Tân Văn (xã Bình La cũ), tỉnh Lạng Sơn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, Đại học thương nghiệp; Đại học Kinh tế Chính trị, lý luận chính trị Cao cấp
Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội
Ngày vào Đảng: 09/6/1995
Quá trình công tác:
Từ tháng 2/1992 đến tháng 6/1997: Nhân viên Công ty Du lịch và Dịch vụ Lạng Sơn, Công chức Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Từ tháng 7/1997 đến tháng 6/1999: Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Từ tháng 7/1999 đến tháng 5/2004: Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Từ tháng 6/2004 đến tháng 11/2006: Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
Từ tháng 12/2006 đến tháng 3/2008: Phó Giám đốc Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Từ tháng 4/2008 đến tháng 7/2010: Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
Từ tháng 7/2010 đến tháng 9/2010: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn
Từ tháng 10/2010 đến tháng 3/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn
Từ tháng 4/2012 đến tháng 2/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn
Từ tháng 3/2014 đến tháng 6/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Từ tháng 07/2015 đến tháng 10/2015: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phái viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn
Ngày 29 tháng 10 năm 2015, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI nhiệm kì 2015-2020, ông Hoàng Văn Nghiệm được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Ngày 30 tháng 6 năm 2016, tại phiên họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn, ông Hoàng Văn Nghiệm đã trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa 16 nhiệm kì 2016-2021. Ông Hoàng Văn Nghiệm là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Từ tháng 6 năm 2021: Ông Hoàng Văn Nghiệm được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn, Tổ trưởng Tổ Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021)
Từ ngày 01/12/2024, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị đồng ý cho kiện toàn nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 25/9/2025 đồng chí Hoàng Văn Nghiệm tiếp tục được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.
