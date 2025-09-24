Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII - Đặt nền móng cho nhiệm kỳ mới

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, mở đầu cho kỳ Đại hội chính thức, với sự tham dự của 398 đại biểu, đại diện cho hơn 71 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Trong số các đại biểu, có 39 đại biểu đương nhiên và 359 đại biểu được bầu, chỉ định từ 69 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Công tác chuẩn bị và các nội dung quan trọng của phiên trù bị

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, phiên trù bị đã hoàn thành toàn bộ các nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã tiến hành bầu các cơ quan điều hành và làm việc, bao gồm:

Phiên trù bị Đại hội Đại biểu tỉnh Lạng Sơn, lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Hoàng Tính

Đoàn Chủ tịch gồm 15 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua chương trình làm việc, nội quy và quy chế của Đại hội.

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày chi tiết các văn bản này, nhấn mạnh yêu cầu các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và tập trung trí tuệ để góp phần vào thành công của Đại hội. Các quy định cụ thể về trang phục, thời gian làm việc, kỷ luật phát ngôn và quản lý tài liệu đã được phổ biến rõ ràng đến toàn thể đại biểu.

Góp ý sâu sắc vào các văn kiện quan trọng

Một trong những nội dung trọng tâm của phiên trù bị là báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Các Đại biểu biểu quyết. Ảnh: Hoàng Tính

Đối với văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, các ý kiến đóng góp thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và nhất trí cao với những nội dung cốt lõi. Nhiều ý kiến đề nghị cần phân tích sâu sắc hơn kết quả 40 năm đổi mới, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải bổ sung và làm rõ các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, an ninh mạng ; coi trọng việc phát triển các mô hình kinh tế mới, kinh tế số và đổi mới sáng tạo; đồng thời phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Các ý kiến cũng đề nghị cụ thể hóa các chỉ tiêu, có lộ trình và nguồn lực rõ ràng, tránh các mục tiêu chung chung khó định lượng.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đã có trên 15.000 lượt ý kiến góp ý từ các cấp, các ngành và nhân dân. Các ý kiến này cơ bản nhất trí với dự thảo, đồng thời đề nghị làm rõ và sâu sắc hơn một số nội dung. Cụ thể:

Về kinh tế: Cần làm nổi bật vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát huy tiềm năng kinh tế cửa khẩu và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đại biểu cũng đề nghị bổ sung các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Về quốc phòng, an ninh: Đánh giá rõ hơn về tiềm lực quốc phòng, an ninh, công tác quản lý biên giới và đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, đặc biệt là an ninh mạng và an ninh nông thôn.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Cần làm rõ hơn kết quả đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và giải quyết các vấn đề tồn đọng. Vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cũng được đề nghị làm rõ, nhất là trong các lĩnh vực liên quan đến chính sách dân tộc, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Chỉ đạo và định hướng cho các phiên làm việc chính thức

Phát biểu chỉ đạo sau khi phiên trù bị hoàn thành các nội dung, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, đã biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các đại biểu.

Phiên trù bị thành công là tiền đề quan trọng cho các phiên chính thức. Ảnh: Hoàng Tính

Đồng chí nhấn mạnh, sự thành công của phiên trù bị là tiền đề quan trọng cho các phiên họp chính thức. Đề nghị mỗi đại biểu tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt và thực hiện nghiêm túc chương trình, nội quy, quy chế đã được thông qua, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp thiết thực vào các quyết sách của Đại hội, góp phần đưa Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Với sự chuẩn bị chu đáo và thành công của phiên trù bị, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, hứa hẹn sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, mở ra một chặng đường phát triển mới cho tỉnh nhà. Các phiên làm việc chính thức sẽ diễn ra vào ngày 25 và sáng ngày 26 tháng 9 năm 2025.