Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn: Nhiệm kỳ 2020-2025 - Vượt bão giông, gặt quả ngọt trên nhiều lĩnh vực

Vượt khó để phát triển kinh tế bứt phá

Nhìn lại chặng đường 5 năm đã qua, có thể khẳng định Lạng Sơn đã gặt hái được những thành quả to lớn và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tham dự Đại hội Đại biểu phường Kỳ Lừa. Ảnh Hoàng Tính

Trong bối cảnh cả nước đối mặt với muôn vàn khó khăn, tỉnh Lạng Sơn không chỉ đứng vững mà còn duy trì được đà tăng trưởng kinh tế tích cực, với nhiều chỉ số vượt mức bình quân chung.

Tỉnh Lạng Sơn đã xuất sắc thực hiện đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Qua đó đã tạo tiền đề vững chắc để tự tin bước vào một nhiệm kỳ mới với tâm thế mới, khát vọng mới.

Giữa muôn vàn khó khăn, "bức tranh" kinh tế - xã hội của Lạng Sơn vẫn bừng lên những gam màu đầy khởi sắc, tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm ước đạt 7,1% và GRDP bình quân đầu người đã tăng mạnh từ 44,2 triệu đồng năm 2020 lên 71,1 triệu đồng vào năm 2025.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 5 năm đạt 48.187 tỷ đồng, tăng tới 50,2% so với giai đoạn trước. Với nguồn lực dồi dào này đã cho phép tỉnh Lạng Sơn chủ động hơn trong việc đầu tư vào các công trình hạ tầng trọng điểm và các chương trình an sinh xã hội, phục vụ trực tiếp cho người dân.

Xác định kinh tế cửa khẩu là mũi nhọn đột phá, Lạng Sơn đã tập trung mọi nguồn lực để phát huy tối đa lợi thế này. Tỉnh đã phân bổ trên 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cho khu vực cửa khẩu tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với giai đoạn trước để đầu tư đồng bộ hạ tầng.

Du lịch Lạng Sơn cũng đã có những bước chuyển mình ngoạn mục, phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Nổi bật nhất là việc Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, tạo ra "cú hích" lịch sử, thu hút du khách và các nhà đầu tư chiến lược lớn như VinGroup, SunGroup. Ngành du lịch đặt mục tiêu đón 4,4 triệu lượt khách vào năm 2025 với doanh thu 4.500 tỷ đồng. Sự phát triển này còn tạo ra sinh kế bền vững cho người dân địa phương thông qua du lịch cộng đồng.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp xứng đáng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn trong giai đoạn 2021-2025 đạt 234,58 tỷ USD, khẳng định vị thế là một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng hàng đầu của cả nước.

Đặc biệt, Lạng Sơn đã có một bước đi đột phá, đón đầu xu thế khi triển khai xây dựng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thành cửa khẩu thông minh đầu tiên trên toàn quốc.

Cùng với đó, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý hoạt động xuất nhập khẩu đã giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Những cải cách mạnh mẽ này đã giúp Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng ngoạn mục 33 bậc trong nhiệm kỳ, một kỳ tích đáng ghi nhận.

Bên cạnh mũi nhọn kinh tế cửa khẩu, nông - lâm nghiệp tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Tỉnh Lạng Sơn đã định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sạch và đặc sản, từ đó nâng cao giá trị trên từng thửa ruộng, mảnh vườn. An ninh lương thực luôn được đảm bảo với sản lượng hàng năm đạt trên 305 nghìn tấn.

Kinh tế cửa khẩu là mũi nhọn của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh Hoàng Tính

Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã gặt hái thành công lớn, thổi một luồng sinh khí mới vào nông nghiệp nông thôn. Toàn tỉnh đã có 231 sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên, giúp nâng tầm giá trị và thương hiệu cho nông sản địa phương.

Phong trào xây dựng nông thôn mới lan tỏa sâu rộng, làm thay đổi căn bản diện mạo các vùng quê. Đến nay, toàn tỉnh đã có 106/175 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, với việc 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông, từ đó việc giao thương, đi lại của bà con được thuận lợi dễ dàng.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Với quan điểm xuyên suốt là lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, Lạng Sơn luôn đặt công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân lên vị trí hàng đầu.

Du lịch Lạng Sơn cũng đã có bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Ảnh Hoàng Tính

Một trong những thành tựu cho giai đoạn 2020-2025 mang đậm tính nhân văn và nổi bật nhất nhiệm kỳ chính là việc tỉnh đã hoàn thành xóa toàn bộ 6.508 nhà tạm, nhà dột nát. Ước mơ "an cư lạc nghiệp" của hàng nghìn hộ nghèo đã trở thành hiện thực.

Chương trình giảm nghèo bền vững đã đạt được những kết quả vô cùng ấn tượng. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 2,95%, và ước tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh chỉ còn 1,36% hộ nghèo. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết "không để ai bị bỏ lại phía sau" của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Lạng Sơn.

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo cũng chứng kiến những bước tiến vượt bậc, với chất lượng được nâng lên một cách toàn diện. Mạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng khang trang, sắp xếp hợp lý, với 317 trường học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 48,9%, tăng 15,4% so với năm 2020. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ngày càng được khẳng định với số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi quốc gia không ngừng tăng lên.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đặc biệt quan tâm, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư hoàn thiện. Tỉnh đã đầu tư nâng cấp 3 trung tâm y tế tuyến huyện và 50 trạm y tế xã, giúp người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 95%, góp phần xây dựng một mạng lưới an sinh xã hội vững chắc.

Trong dòng chảy của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Lạng Sơn cũng đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ, trở thành một trong những địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh toàn diện, với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoạt động hiệu quả, với tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt trên 99%.

Tất cả những thành tựu trên là kết tinh của ý Đảng, lòng dân, của tinh thần đoàn kết và một khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ. Đây chính là nền tảng, là động lực quý báu để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn tiếp tục vững bước trên chặng đường mới, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Lạng Sơn trở thành một cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Nhiệm kỳ 2025-2030 đang mở ra với nhiều thời cơ và thách thức mới, đòi hỏi sự quyết tâm và nỗ lực lớn hơn nữa từ toàn Đảng, toàn quân và toàn dân xứ Lạng để cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.