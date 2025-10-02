Quảng Ninh trích 10 tỷ đồng hỗ trợ bà con miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10
Thanh Tuyền
02/10/2025 5:31 AM (GMT+7)
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh trích 10 tỷ đồng hỗ trợ bà con miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10.
Những ngày qua, bão số 10 (Bualoi) đã gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung. Phát huy truyền thống của vùng Mỏ anh hùng, tinh thần “tương thân, tương ái”, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ để khẩn cấp hỗ trợ các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bởi bão số 10.
Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Hà Tĩnh 4 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Quảng Trị mỗi tỉnh 2 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần cùng các địa phương khắc phục khó khăn, sớm ổn định đời sống và sản xuất.
Ngay tại Quảng Ninh, hoàn lưu của bão số 10 cũng gây ảnh hưởng tới một số địa phương. Riêng tại xã Đầm Hà, 6 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng nhà cửa; 9 người bị thương, trong đó có 3 trường hợp nặng phải điều trị tại bệnh viện.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình và cá nhân bị thiệt hại, giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Hoạt động hỗ trợ khẩn cấp này không chỉ thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân Quảng Ninh đối với đồng bào miền Trung mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
