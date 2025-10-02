Quảng Ninh: tiêu hủy gần một nghìn bánh trung thu nhập lậu
Thanh Phong
02/10/2025 7:13 PM (GMT+7)
Trong thời gian cận tết Trung thu 2025, ngành Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Quảng Ninh liên tục ra quân kiểm tra các đơn vị kinh doanh sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Trong những ngày cận Tết Trung thu 2025, trên các tuyến đường trung tâm khu vực Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh), các thương hiệu bánh kẹo lớn như Kinh Đô, Hải Hà, Hữu Nghị, Bibica… đã bắt đầu bày bán sản phẩm.
Giá các loại bánh trung thu dao động trong khoảng từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc, thậm chí có những loại lên tới hàng triệu đồng. Bên cạnh những sản phẩm có thương hiệu, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm trôi nổi, đặc biệt là các loại bánh trung thu không có chứng nhận kiểm định chất lượng, "nhập nhằng" về xuất xứ, ẩn chứa nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm (ATTP).
Trước thực trạng đó, lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh việc kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường quản lý địa bàn, bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu.
Ngày 15/9, Đội QLTT số 1 kiểm tra hộ kinh doanh Đảo Ruby, tại Khu vui chơi trẻ em (số 4B, đường Hùng Vương, phường Móng Cái 2), phát hiện 248 chiếc bánh trung thu các loại nhãn hiệu GANGQI xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.
Chủ hộ kinh doanh là ông Nguyễn Văn Hợp đã khai nhận toàn bộ số bánh trung thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Ngày 16/9, Đội QLTT số 1 tiếp tục kiểm tra đối với hộ kinh doanh Đặng Thị Thuỷ (khu 1, phường Móng Cái 2). Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang bày bán 116 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, gồm: 36 chiếc loại 1kg/chiếc, 18 chiếc loại 500g/chiếc và 62 chiếc loại 125g/chiếc), nhập lậu và 85 chiếc bánh ngũ cốc loại 30g/chiếc và 39 hộp bánh hạt dẻ nhãn hiệu OUMAILANG loại 238g/hộp xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.
Chủ hộ kinh doanh là bà Đặng Thị Thuỷ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan với toàn bộ số hàng hoá trên. Hiện Đội QLTT số 1 đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với 2 hộ kinh doanh và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.
Theo thống kê của Chi cục QLTT Quảng Ninh, trong đợt kiểm tra thị trường trước Tết Trung thu từ 26/8-25/9/2025, các đơn vị đã phát hiện, xử lý tiêu hủy 954 chiếc bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Dịp trong và sau Tết Trung thu, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Trung thu.
Theo thông tin từ ngành QLTT tỉnh Quảng Ninh, để kiểm soát tốt thị trường dịp Trung thu, các Đội QLTT tại toàn bộ xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra thị trường dịp trước, trong và sau Trung thu.
Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu về nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh; việc sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến và bảo quản, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bánh trung thu,...
Lạng Sơn: Gác lại công việc ở thủ đô, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng vượt lũ cứu giúp 100 hộ dân
Giữa những ngày mưa bão số 11 ở khu vực Hữu Lũng, khi dòng nước lũ hung dữ nhấn chìm nhiều làng mạc, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn An và Lương Thanh Huyền đã không ngần ngại gác lại công việc ở Hà Nội, tự bỏ tiền túi mua xuồng máy, nhu yếu phẩm thiết yếu để trở về quê nhà, giữa tâm lũ cứu giúp bà con chòm xóm ở thôn Tân Nhiên xã Vân Nham tỉnh Lạng Sơn
Quảng Ninh: Trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lụt
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Chí Thành, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã trao số tiền 15 tỷ đồng giúp nhân dân 5 tỉnh bộ gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang) khắc phục hậu quả mưa lụt.
Chủ quán bán phở tình nguyện dẫn đường cho nhiều người vượt nước lũ trên Quốc lộ 1A
Do mưa lũ Quốc lộ 1A tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bị ngập úng. Gia đình ông Nguyễn Văn Hà . KM 81 thôn Ngọc Thành xã Hữu Lũng, đã dẫn đường cho nhiều người bịt mắc kẹt tại đây đến nơi làm việc kịp thời.
Trắng đêm chống lũ chồng lũ tại điểm nóng thủy điện Bắc Khê I - Lạng Sơn
Sự cố vỡ vai đập thủy điện Bắc Khê I xảy ra giữa lúc trận lũ lịch sử đang nhấn chìm nhiều khu vực ở Lạng Sơn, tạo nên tình huống "lũ chồng lũ". Chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã có giải pháp kịp thời
Nỗi lo trên mỗi chuyến đi Quảng Ninh-Thái Nguyên: Xe hợp đồng "trá hình" và sự bất an của hành khách
Đối với những người thường xuyên di chuyển trên tuyến Quảng Ninh - Thái Nguyên, việc lựa chọn phương tiện di chuyển tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa nhiều nỗi bất an. Dù đã có nhiều xe khách tuyến cố định tại bến bãi, không ít người lại vô tình hoặc chủ động lựa chọn các dịch vụ xe "hợp đồng trá hình" vì sự tiện lợi, và rồi nhận ra những rủi ro không lường trước. Chúng tôi tiếp tục nhận được những phản ánh bất cập về những nhà xe, kinh doanh trên tuyến vận tải huyết mạch trong vùng Đông Bắc này.
Lạng Sơn: Chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân bị cô lập sau hoàn lưu bão số 11
Cơn bão số 11, có tên quốc tế là MatMo, đã để lại một hậu quả nặng nề khi quét qua các xã Hữu Lũng, Vân Nham, Yên Bình... thuộc huyện Hữu Lũng (cũ) của tỉnh Lạng Sơn, biến tuyến đường 244 và các xã dọc tuyến đường này thành những dòng sông.
Lạng Sơn: Gác lại công việc ở thủ đô, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng vượt lũ cứu giúp 100 hộ dân
Giữa những ngày mưa bão số 11 ở khu vực Hữu Lũng, khi dòng nước lũ hung dữ nhấn chìm nhiều làng mạc, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn An và Lương Thanh Huyền đã không ngần ngại gác lại công việc ở Hà Nội, tự bỏ tiền túi mua xuồng máy, nhu yếu phẩm thiết yếu để trở về quê nhà, giữa tâm lũ cứu giúp bà con chòm xóm ở thôn Tân Nhiên xã Vân Nham tỉnh Lạng Sơn
Quảng Ninh: Trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lụt
Chủ quán bán phở tình nguyện dẫn đường cho nhiều người vượt nước lũ trên Quốc lộ 1A
Trắng đêm chống lũ chồng lũ tại điểm nóng thủy điện Bắc Khê I - Lạng Sơn
Nỗi lo trên mỗi chuyến đi Quảng Ninh-Thái Nguyên: Xe hợp đồng "trá hình" và sự bất an của hành khách
Đối với những người thường xuyên di chuyển trên tuyến Quảng Ninh - Thái Nguyên, việc lựa chọn phương tiện di chuyển tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa nhiều nỗi bất an. Dù đã có nhiều xe khách tuyến cố định tại bến bãi, không ít người lại vô tình hoặc chủ động lựa chọn các dịch vụ xe "hợp đồng trá hình" vì sự tiện lợi, và rồi nhận ra những rủi ro không lường trước. Chúng tôi tiếp tục nhận được những phản ánh bất cập về những nhà xe, kinh doanh trên tuyến vận tải huyết mạch trong vùng Đông Bắc này.