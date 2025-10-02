Quảng Ninh: tiêu hủy gần một nghìn bánh trung thu nhập lậu

Trong những ngày cận Tết Trung thu 2025, trên các tuyến đường trung tâm khu vực Hạ Long, Hồng Gai, Bãi Cháy (Quảng Ninh), các thương hiệu bánh kẹo lớn như Kinh Đô, Hải Hà, Hữu Nghị, Bibica… đã bắt đầu bày bán sản phẩm.

Giá các loại bánh trung thu dao động trong khoảng từ 50.000 - 70.000 đồng/chiếc, thậm chí có những loại lên tới hàng triệu đồng. Bên cạnh những sản phẩm có thương hiệu, trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm trôi nổi, đặc biệt là các loại bánh trung thu không có chứng nhận kiểm định chất lượng, "nhập nhằng" về xuất xứ, ẩn chứa nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm (ATTP).



Trước thực trạng đó, lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh việc kiểm tra, phối hợp với các lực lượng chức năng, tăng cường quản lý địa bàn, bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu.

Ngày 15/9, Đội QLTT số 1 kiểm tra hộ kinh doanh Đảo Ruby, tại Khu vui chơi trẻ em (số 4B, đường Hùng Vương, phường Móng Cái 2), phát hiện 248 chiếc bánh trung thu các loại nhãn hiệu GANGQI xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Lực lượng QLTT tỉnh Quảng Ninh ra quân kiểm tra thị trường trước dịp Tết Trung thu 2025.

Chủ hộ kinh doanh là ông Nguyễn Văn Hợp đã khai nhận toàn bộ số bánh trung thu mua trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Ngày 16/9, Đội QLTT số 1 tiếp tục kiểm tra đối với hộ kinh doanh Đặng Thị Thuỷ (khu 1, phường Móng Cái 2). Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang bày bán 116 chiếc bánh trung thu xuất xứ Trung Quốc, gồm: 36 chiếc loại 1kg/chiếc, 18 chiếc loại 500g/chiếc và 62 chiếc loại 125g/chiếc), nhập lậu và 85 chiếc bánh ngũ cốc loại 30g/chiếc và 39 hộp bánh hạt dẻ nhãn hiệu OUMAILANG loại 238g/hộp xuất xứ Trung Quốc, nhập lậu.

Chủ hộ kinh doanh là bà Đặng Thị Thuỷ không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan với toàn bộ số hàng hoá trên. Hiện Đội QLTT số 1 đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt đối với 2 hộ kinh doanh và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của Chi cục QLTT Quảng Ninh, trong đợt kiểm tra thị trường trước Tết Trung thu từ 26/8-25/9/2025, các đơn vị đã phát hiện, xử lý tiêu hủy 954 chiếc bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Dịp trong và sau Tết Trung thu, Chi cục tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP, đặc biệt là các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết Trung thu.

Theo thông tin từ ngành QLTT tỉnh Quảng Ninh, để kiểm soát tốt thị trường dịp Trung thu, các Đội QLTT tại toàn bộ xã, phường, đặc khu tăng cường công tác kiểm tra thị trường dịp trước, trong và sau Trung thu.

Trong đó, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu về nguồn gốc nguyên liệu sản xuất bánh; việc sử dụng phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến và bảo quản, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bánh trung thu,...

