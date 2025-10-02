Người Việt chi gần 52 tỷ đồng mua 800.000 bánh trung thu trên mạng trong 1 tháng
Hà Linh
02/10/2025 10:33 AM (GMT+7)
Khách mua bánh trung thu qua mạng mạnh nhất ở khung giá 10.000 - 100.000 đồng/cái; chỉ trong 1 tháng, doanh thu qua 4 sàn thương mại điện tử đã ở mức 51,7 tỷ đồng.
TikTok Shop là sàn thương mại điện tử có doanh số bán bánh trung thu mạnh nhất, với 29,9 tỷ đồng chỉ trong 1 tháng; Shopee đứng thứ 2 với 20,5 tỷ đồng. Phần còn lại chia cho 2 sàn Tiki và Lazada, trong đó Lazada đạt doanh số 1,3 tỷ; Tiki bán được 34,6 triệu đồng.
Thống kê của nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, chỉ trong 1 tháng (từ 24/8 - 22/9, có 796 nghìn sản phẩm bánh trung thu được khách đặt mua qua 4 sàn thương mại điện tử trên, với tổng giá trị 51,7 tỷ đồng.
Số liệu thống kê cũng cho thấy, bánh trung thu có giá rẻ được mua mạnh hơn nhóm bánh cao cấp, đặc biệt ở nhóm có phân khúc giá từ 10.000 đồng đến dưới 200.000 đồng. Trong đó, nhóm bánh có giá 50.000 - 100.000 đồng mang về doanh thu hơn 15,5 tỷ đồng. Nhóm có giá 100.000 - 200.000 đồng cũng đạt hơn 14 tỷ đồng còn ở phân khúc giá 200.000 - 500.000 đồng cũng thu hơn 8,6 tỷ đồng trong tháng.
Đáng chú ý, bánh giá rẻ chỉ từ 10.000 - 50.000 đồng đã mang về doanh số hơn 10,5 tỷ đồng. Ở nhóm bánh giá rẻ này, riêng TikTok Shop đã chiếm 8,1 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, nhóm bánh cao cấp từ 2 triệu đồng trở lên không ghi nhận giao dịch nào.
Thống kê của Metric cũng cho thấy các doanh nghiệp sản xuất bánh lâu năm, uy tín chiếm phần lớn doanh số trên sàn thương mại điện tử. Trong đó, dẫn đầu là Kinh Đô với 34,1%, thương hiệu Lâm Thủy chiếm 26,2%, Tân Dân Lợi chiếm 17,9% và Thanh Dung chiếm 9,4%.
Các thương hiệu quen thuộc khác như Phan Farm, Tân Huê Viên, Hữu Nghị Food, Baker Baking, Kido’s và Bibizan doanh số đều ghi nhận dưới 3%.
Trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất, bánh nướng có giá 35.000 - 55.000 đồng/cái của các thương hiệu như Tiệm Xuân Tùng và Lâm Thủy được mua nhiều nhất.
Ngoài ra, combo bánh mochi trứng muối giá từ 100.000 - 130.000 đồng cũng được khách ưa chuộng mùa Trung thu này.
Trên sàn doanh thu lớn, nhưng các cửa hàng bánh trung thu truyền thống lại vắng khách mua.
Ghi nhận tại các điểm bán bánh trung thu ở các tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, Phạm Văn Đồng, Võ Văn Ngân ngày 1/10 cho thấy các bảng giảm giá "mua 1 được 3", "mua 1 tặng 1", chiết khấu 10 - 20% cho khách mua số lượng nhiều, tặng lồng đèn đã được áp dụng nhưng không có khách mua.
Nhân viên các quầy hàng tại đây cho biết mấy ngày liên tiếp gần như không bán được hàng do mưa lớn, buổi tối khách ngại ra đường.
Trên các nền tảng mạng xã hội mùa Trung thu này cũng không xuất hiện hiện tượng quảng cáo rầm rộ "bánh trung thu nhà làm" như mọi năm. Một phần lý do được người bán tiết lộ "ngại cơ quan chức năng kiểm tra", khi trước đó Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan khẳng định "bánh trung thu nhà làm chỉ nên để nhà ăn".
Sở đã đẩy mạnh kiểm tra và xử phạt nghiêm các điểm sản xuất, kinh doanh bánh trung thu không đủ các quy định công bố, từ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp làm bánh, điều kiện an toàn thực phẩm...
Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng khuyến cáo bánh trung thu là sản phẩm theo mùa vụ, thời hạn sử dụng ngắn nên người tiêu dùng cần chú ý khi mua và sử dụng. Tuyệt đối không sử dụng bánh hết hạn, không ghi hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc...
Theo ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, bánh trung thu là mặt hàng đặc thù, tiêu thụ nhanh trong thời gian ngắn nhưng tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Cơ quan chức năng TP.HCM quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh từ đầu vụ và đang tăng cường kiểm tra tại các điểm sản xuất, điểm bán bánh thời điểm cận Tết Trung thu, tránh tình trạng sản phẩm kém chất lượng, hết hạn được tung ra thị trường.
