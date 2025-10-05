Bão Matmo gần bờ biển Quảng Ninh, hàng loạt phương tiện vội vã về nơi tránh trú

+ aA -

Hoàng Trình

05/10/2025 5:36 PM (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay bão Matmo sẽ đi vào vùng biển Quảng Ninh, hàng loạt tàu, thuyền trên biển đang vội vã di chuyển vào khu vực tránh trú trước khi bão đổ bộ.

Khác với bão số 10 Bualoi, theo dự báo bão số 11 Matmo có khả năng đổ bộ vào Quảng Ninh nên từ sáng 5/10 tất cả các cảng tàu trên địa bàn đều không còn tàu hoạt động. Cảng Cái Lân vắng bóng tàu vận tải trước khi bão Matmo đổ bộ.

Nhiều tàu cá đã trở về chằng buộc vào nhau neo đậu khu vực ven bờ vịnh Hạ Long để tránh bão Matmo.
Tàu cá biển số HP-90732TS đang khẩn trương di chuyển về khu vực tránh trú trước khi bão Matmo đổ bộ.
Tàu xăng dầu QN-7226 cũng đang di chuyển khỏi nơi neo đậu được cấp phép hàng ngày để vào gần bờ vịnh Hạ Long tránh bão.
Ông Trần Văn Lợi chủ tàu cá QN-24350TS đang khẩn trương di chuyển ra tàu của mình để gia cố tàu trước khi bão Matmo đổ bộ.
Ông Hoàng Văn Long làm nghề lái đò trên vịnh Hạ Long cho biết, từ hôm qua Vịnh Hạ Long nhộn nhịp hơn hẳn do tàu thuyền về tránh bão rất đông.
Hàng trăm tàu du lịch Vịnh Hạ Long về neo đậu tại khu vực âu tàu Nhà máy đóng tàu Hạ Long để tránh bão Matmo.
Cạnh đó, nhiều tàu vận tải, tàu cẩu nổi cũng trở về khu vực vịnh Cửa Lục để tránh bão.
Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã thông báo cho gần 4.200 tàu thuyền biết tình hình của bão số 11 để chủ động phòng, tránh và yêu cầu đến trưa ngày 5/10, toàn bộ các tàu thuyền phải vào bờ tránh trú.
Công an xã Vĩnh Thực hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền vào nơi an toàn trước khi bão Matmo đổ bộ. Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thông tin về bão đến cộng đồng dân cư để triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó; rà soát nơi di dời người dân khi có tình huống và các khu neo đậu, các công trình đang thi công, khu du lịch, vui chơi ven biển, các khu vực tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở; nạo vét hệ thống thoát nước đô thị, kênh mương, sông suối, cắt cây tỉa cành; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để trực canh tại các ngầm tràn, sông suối và tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống...
Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, hiện nay các cơ quan, đơn vị trên địa bàn duy trì nghiêm chế độ trực 100 % quân số, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu, khắc phục, xử lý các tình huống.
Tham khảo thêm
Bão số 11 Matmo: Hà Nội và các tỉnh, thành chủ động cho học sinh nghỉ học ngày mai (6/10)

Bão số 11 Matmo: Hà Nội và các tỉnh, thành chủ động cho học sinh nghỉ học ngày mai (6/10)

05/10/2025 5:36 PM

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế 9 tháng

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế 9 tháng

05/10/2025 5:36 PM

Quảng Ninh: Hàng chục HTX, doanh nghiệp có nguy cơ không được giao biển nếu chậm hoàn thiện hồ sơ

Quảng Ninh: Hàng chục HTX, doanh nghiệp có nguy cơ không được giao biển nếu chậm hoàn thiện hồ sơ

05/10/2025 5:36 PM

Quảng Ninh trích 10 tỷ đồng hỗ trợ bà con miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10

Quảng Ninh trích 10 tỷ đồng hỗ trợ bà con miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10

05/10/2025 5:36 PM

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo tháo gỡ dự án Hạ Long xanh

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo tháo gỡ dự án Hạ Long xanh

05/10/2025 5:36 PM

Icon
“Đêm trăng Cao Ly” ở vùng núi biên giới cao hơn 1000m của Quảng Ninh

“Đêm trăng Cao Ly” ở vùng núi biên giới cao hơn 1000m của Quảng Ninh

Chương trình “Đêm trăng Cao Ly” diễn ra vào tối 4/10 và sáng 5/10 tại vùng núi Cao Ly (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh) mang đến trải nghiệm độc đáo về văn hóa, cảnh sắc vùng cao cho du khách.

Lạng Sơn: 1 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch xuất huyết

Lạng Sơn: 1 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch xuất huyết

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và đã ghi nhận một trường hợp tử vong, các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã khẩn cấp triển khai các biện pháp mạnh để khống chế, không cho dịch lây lan ra diện rộng

Quảng Ninh: Cộng đồng doanh nghiệp hiến kế phát triển kinh tế địa phương

Quảng Ninh: Cộng đồng doanh nghiệp hiến kế phát triển kinh tế địa phương

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004 - 13/10/2025), sáng ngày 4/10, UBND Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt gần 300 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Cộng đồng doanh nghiệp đã hiến kế xây dựng chính sách phát triển kinh tế địa phương.

Đại hội MTTQ xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững

Đại hội MTTQ xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững

Chiều 3/10/2025, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 125 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các tổ chức thành viên của MTTQ trong toàn xã.

Quảng Ninh: Đề nghị ban hành quy định riêng với tàu du lịch Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Đề nghị ban hành quy định riêng với tàu du lịch Vịnh Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy định riêng đối với hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, trong đó yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cần được nâng cao hơn so với quy định chung.

Đại hội MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Đại hội MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 125 đại biểu chính thức.

“Đêm trăng Cao Ly” ở vùng núi biên giới cao hơn 1000m của Quảng Ninh

“Đêm trăng Cao Ly” ở vùng núi biên giới cao hơn 1000m của Quảng Ninh

Chương trình “Đêm trăng Cao Ly” diễn ra vào tối 4/10 và sáng 5/10 tại vùng núi Cao Ly (xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh) mang đến trải nghiệm độc đáo về văn hóa, cảnh sắc vùng cao cho du khách.

Lạng Sơn: 1 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch xuất huyết

Lạng Sơn: 1 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch xuất huyết

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và đã ghi nhận một trường hợp tử vong, các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã khẩn cấp triển khai các biện pháp mạnh để khống chế, không cho dịch lây lan ra diện rộng

Quảng Ninh: Cộng đồng doanh nghiệp hiến kế phát triển kinh tế địa phương

Quảng Ninh: Cộng đồng doanh nghiệp hiến kế phát triển kinh tế địa phương

Nhân kỷ niệm 21 năm ngày doanh nhân Việt Nam ( 13/10/2004 - 13/10/2025), sáng ngày 4/10, UBND Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt gần 300 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Cộng đồng doanh nghiệp đã hiến kế xây dựng chính sách phát triển kinh tế địa phương.

Đại hội MTTQ xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững

Đại hội MTTQ xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững

Chiều 3/10/2025, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 125 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, các tổ chức thành viên của MTTQ trong toàn xã.

Quảng Ninh: Đề nghị ban hành quy định riêng với tàu du lịch Vịnh Hạ Long

Quảng Ninh: Đề nghị ban hành quy định riêng với tàu du lịch Vịnh Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh vừa kiến nghị Bộ Xây dựng sớm ban hành quy định riêng đối với hoạt động tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, trong đó yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cần được nâng cao hơn so với quy định chung.

Đại hội MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Đại hội MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Sáng 3/10, Đại hội đại biểu MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 125 đại biểu chính thức.