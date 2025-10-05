Bão Matmo gần bờ biển Quảng Ninh, hàng loạt phương tiện vội vã về nơi tránh trú

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và đã ghi nhận một trường hợp tử vong, các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã khẩn cấp triển khai các biện pháp mạnh để khống chế, không cho dịch lây lan ra diện rộng