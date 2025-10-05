Bão Matmo gần bờ biển Quảng Ninh, hàng loạt phương tiện vội vã về nơi tránh trú
Hoàng Trình
05/10/2025 5:36 PM (GMT+7)
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm nay bão Matmo sẽ đi vào vùng biển Quảng Ninh, hàng loạt tàu, thuyền trên biển đang vội vã di chuyển vào khu vực tránh trú trước khi bão đổ bộ.
