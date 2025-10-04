Đại hội MTTQ xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà An Thị Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Hỷ nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Mặt trận ở địa phương đã có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở. Bà Hương khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân xã Đồng Hỷ trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời là dịp để tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội. Ảnh: MTTQ xã Đồng Hỷ

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ xã Đồng Hỷ đã phát huy tốt vai trò trung tâm đoàn kết, phối hợp hành động giữa các tổ chức thành viên. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn do MTTQ phát động được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Bà An Thị Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đồng Hỷ phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: MTTQ xã Đồng Hỷ

Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa được duy trì thường xuyên, nhiều hộ gia đình tích cực hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, góp công, góp của để bê tông hóa, mở rộng đường giao thông nông thôn. Các hoạt động chăm lo cho người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội tiếp tục được quan tâm, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” của xã đã huy động được hàng trăm triệu đồng, góp phần xây dựng, sửa chữa nhiều nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ kịp thời cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, MTTQ xã Đồng Hỷ đã chủ động phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền pháp luật, nhiều cuộc giám sát và phản biện xã hội ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền. Các hoạt động giám sát tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đầu tư công. Nhiều kiến nghị, đề xuất của nhân dân được tiếp thu và xử lý kịp thời, tạo sự đồng thuận và gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Những kết quả đó có được là nhờ sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, cùng với tinh thần trách nhiệm và sự đổi mới trong cách làm của cán bộ Mặt trận. Qua đó, vị thế và vai trò của MTTQ xã Đồng Hỷ ngày càng được khẳng định, góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng thiết thực, hiệu quả, gần dân và vì dân. MTTQ xã sẽ tập trung nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Đại hội cũng nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, xây dựng tác phong làm việc gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cùng với đó là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Hỷ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: MTTQ xã Đồng Hỷ

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Hỷ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 50 người. Tại phiên họp thứ nhất, Ủy ban MTTQ xã khóa mới đã hiệp thương cử bà An Thị Hương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Hỷ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội cũng thống nhất cử 3 đại biểu (trong đó gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết) đại diện cho MTTQ xã tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ I.

Sau một quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Đồng Hỷ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần làm chủ, chung sức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng xã Đồng Hỷ ngày càng giàu đẹp, văn minh.