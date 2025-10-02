Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Vạn Phú (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Đổi mới, đoàn kết, phát triển bền vững

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Nội – Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Phú nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Vạn Phú lần thứ I là dịp để nhìn lại kết quả nhiệm kỳ vừa qua, thẳng thắn đánh giá những hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 - 2030. Đây còn là diễn đàn dân chủ để hội viên nông dân thể hiện tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và phát triển nông thôn mới.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: HND xã Vạn Phú

Sau lời khai mạc, Đại hội đã nghe báo cáo chính trị tổng kết nhiệm kỳ 2023 - 2025. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ 2023 – 2025, Hội Nông dân xã Vạn Phú đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy tinh thần thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong hội viên. Nhiều phong trào được triển khai hiệu quả, điển hình là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, vừa nâng cao giá trị sản phẩm vừa bảo đảm môi trường sinh thái.

Đảng ủy xã Vạn Phú tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HND xã Vạn Phú

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội có bước tiến rõ rệt. Tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt ngày càng cao, nhiều chi hội được kiện toàn, hoạt động nền nếp, gắn kết chặt chẽ với cơ sở. Hội cũng làm tốt vai trò là cầu nối giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đáng chú ý, Hội đã quan tâm công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, kỹ năng cho hội viên; đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác; vận động nông dân tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của hội viên từng bước được cải thiện, góp phần quan trọng trong giảm nghèo, xây dựng xã Vạn Phú ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định phương hướng chung là tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tổ chức Hội, xây dựng người nông dân phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có tri thức, năng lực sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên. Trọng tâm là khuyến khích nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả, bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân xã Vạn Phú phấn đấu nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, mở rộng liên kết theo mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp. Hội cũng đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên có trình độ, năng lực, uy tín, tâm huyết, luôn tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đại hội nhấn mạnh, đến năm 2030, phần lớn hội viên sẽ được trang bị kiến thức về kinh tế số, kỹ năng sản xuất xanh, tiếp cận mô hình nông nghiệp hiện đại. Cùng với đó, tỷ lệ hội viên tham gia các chương trình an sinh xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện được nâng lên; phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự tiếp tục phát triển sâu rộng.

Ông Nguyễn Công Lệnh - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội. Ảnh: HND xã Vạn Phú

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã công bố các quyết định về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ mới.

Kết thúc Đại hội, bà Nguyễn Thị Nội – Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Phú khẳng định: Với quyết tâm chính trị cao, Hội Nông dân xã Vạn Phú sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã xây dựng Vạn Phú trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030.