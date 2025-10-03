Đại hội MTTQ xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên) lần thứ I: Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Dự và chỉ đạo đại hội có ông Phan Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: MTTQ xã Hợp Thành

Xã Hợp Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của 3 đơn vị: Xã Ôn Lương, Phủ Lý và xã Hợp Thành theo Nghị quyết 1683/NQ‑UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi thành lập, xã Hợp Thành có diện tích tự nhiên trên 41 km² với dân số 10.570 người, được chia thành 25 xóm.

Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban MTTQ xã Hợp Thành và các tổ chức thành viên đã nỗ lực thực hiện vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong nhiệm kỳ, MTTQ xã đã vận động nhân dân hiến hàng trăm m2 đất, đóng góp hàng trăm triệu đồng để mở rộng các tuyến đường giao thông 6 mét và tuyến đường ATK Phủ Lý – Hợp Thành mặt đường 10m đoạn qua địa bàn xã với chiều dài 3,8km… xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; xây mới sửa chữa nhà văn hóa xóm.

Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã, nâng mức thu nhập bình quân đầu người của xã lên 48,3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,8%; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên.

Ủy ban MTTQ xã Hợp Thành trong nhiệm kỳ qua đã huy động hỗ trợ xây dựng 23 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng; tặng quà cho 223 gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ tết, với tổng trị giá trên 400 triệu đồng; phối hợp hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (Yagi) với số tiền 2,37 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm khác, trị giá trên 300 triệu đồng…

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, UBMTTQ xã Hợp Thành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về khu dân cư; nâng cao chất lượng các cuộc vận động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy dân chủ của Nhân dân; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, xây dựng xã Hợp Thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phan Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đề nghị ngay sau đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hợp Thành xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hợp Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn.

Ông Phan Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: MTTQ xã Hợp Thành

Phát biểu tại Đại hội, ông Mã Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Thành nhấn mạnh: Đại hội đại biểu MTTQ xã Hợp Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu mới của Mặt trận xã sau khi đi vào vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây không chỉ là dịp tổng kết, đánh giá chặng đường đã qua, mà còn là dấu mốc khẳng định quyết tâm, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Mã Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Thành phát biểu tại Đại hội. Ảnh: MTTQ xã Hợp Thành

Bí thư Đảng uỷ xã Hợp Thành đề nghị MTTQ xã Hợp Thành thực sự là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền, nhân dân; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, huy động sức mạnh toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương …

Tại Đại hội đã tiến hành hiệp thương và quyết định 51 Ủy viên Ủy ban MTTQ xã Hợp Thành khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đồng thời cử đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Theo đó, bà Trịnh Ngọc Trà giữ chức Chủ tịch UBMTTQ xã Hợp Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.