Lạng Sơn: 1 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch xuất huyết

Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến đáng lo ngại.

Tính đến hết ngày 04/10, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 89 ca mắc sốt xuất huyết. Dịch đã xuất hiện tại nhiều địa bàn như khu vực Hữu Lũng (38 ca), khu vực Cao Lộc (48 ca), cùng các ca bệnh rải rác tại khu vực Bắc Sơn và khu vực Văn Quan.

Sáng ngày 05/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBND phường Kỳ Lừa và các lực lượng liên quan tổ chức một chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi quy mô lớn. Trọng tâm của đợt ra quân lần này là toàn bộ khu vực Khối 1 và một phần Khối 4 của phường Kỳ Lừa, nơi đang được xác định là ổ dịch phức tạp nhất.

Tuyên truyền để người dân nắm rõ về dịch sốt xuất huyết

Tại phường Kỳ Lừa đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc sốt xuất huyết, có địa chỉ tại Khối 1. Riêng phường này đã có tới 43 ca bệnh, trong đó có 40 ca tập trung tại Khối 1.

Để nhanh chóng dập dịch, gần 100 cán bộ, nhân viên y tế đã được huy động tham gia chiến dịch. Lực lượng chức năng đã sử dụng một xe phun hóa chất chuyên dụng để xử lý trên diện rộng tại tất cả các tuyến đường thuộc Khối 1 và khu vực chợ Giếng Vuông. Song song đó, 5 máy phun tay được các đội y tế cơ động sử dụng để phun hóa chất vào từng hộ gia đình, đảm bảo diệt muỗi tại cả những khu vực nhỏ hẹp nhất.

Phun thuốc khử xuất đề phòng sốt xuất huyết tại Lạng Sơn

Bên cạnh việc phun hóa chất, công tác truyền thông, nâng cao ý thức người dân cũng được đặc biệt chú trọng. Các cán bộ y tế đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh đơn giản mà hiệu quả như: loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, tích cực diệt lăng quăng/bọ gậy. Người dân được hướng dẫn phải đậy kín các dụng cụ chứa nước, thu gom phế liệu quanh nhà để không tạo ra các vũng nước đọng cho muỗi đẻ trứng.

Để thành công trong phòng chống dịch sốt xuất huyết cần phải có sự chung tay của toàn thể người dân

Ngành y tế tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, cuộc chiến với sốt xuất huyết chỉ có thể thành công khi mỗi người dân đều ý thức được vai trò của mình. Ngoài việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, người dân cũng cần chủ động ngủ màn kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, mỏi người, tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà mà phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.