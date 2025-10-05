Lạng Sơn: 1 ca tử vong trong đợt bùng phát dịch xuất huyết
Hoàng Tính
05/10/2025 11:58 AM (GMT+7)
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và đã ghi nhận một trường hợp tử vong, các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn đã khẩn cấp triển khai các biện pháp mạnh để khống chế, không cho dịch lây lan ra diện rộng
Theo báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến đáng lo ngại.
Tính đến hết ngày 04/10, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 89 ca mắc sốt xuất huyết. Dịch đã xuất hiện tại nhiều địa bàn như khu vực Hữu Lũng (38 ca), khu vực Cao Lộc (48 ca), cùng các ca bệnh rải rác tại khu vực Bắc Sơn và khu vực Văn Quan.
Sáng ngày 05/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với UBND phường Kỳ Lừa và các lực lượng liên quan tổ chức một chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi quy mô lớn. Trọng tâm của đợt ra quân lần này là toàn bộ khu vực Khối 1 và một phần Khối 4 của phường Kỳ Lừa, nơi đang được xác định là ổ dịch phức tạp nhất.
Tại phường Kỳ Lừa đã ghi nhận một trường hợp tử vong do sốc sốt xuất huyết, có địa chỉ tại Khối 1. Riêng phường này đã có tới 43 ca bệnh, trong đó có 40 ca tập trung tại Khối 1.
Để nhanh chóng dập dịch, gần 100 cán bộ, nhân viên y tế đã được huy động tham gia chiến dịch. Lực lượng chức năng đã sử dụng một xe phun hóa chất chuyên dụng để xử lý trên diện rộng tại tất cả các tuyến đường thuộc Khối 1 và khu vực chợ Giếng Vuông. Song song đó, 5 máy phun tay được các đội y tế cơ động sử dụng để phun hóa chất vào từng hộ gia đình, đảm bảo diệt muỗi tại cả những khu vực nhỏ hẹp nhất.
Bên cạnh việc phun hóa chất, công tác truyền thông, nâng cao ý thức người dân cũng được đặc biệt chú trọng. Các cán bộ y tế đã đi từng ngõ, gõ từng nhà để tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh đơn giản mà hiệu quả như: loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, tích cực diệt lăng quăng/bọ gậy. Người dân được hướng dẫn phải đậy kín các dụng cụ chứa nước, thu gom phế liệu quanh nhà để không tạo ra các vũng nước đọng cho muỗi đẻ trứng.
Ngành y tế tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo, cuộc chiến với sốt xuất huyết chỉ có thể thành công khi mỗi người dân đều ý thức được vai trò của mình. Ngoài việc giữ gìn vệ sinh môi trường sống, người dân cũng cần chủ động ngủ màn kể cả ban ngày để tránh muỗi đốt. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ như sốt cao, đau đầu, mỏi người, tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà mà phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Quảng Ninh: Dự án đô thị 15 năm vẫn chưa được giao đất nhưng đã huy động vốn trái quy định
Công ty TNHH Phúc An chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và dân cư xã Thống Nhất, TP.Hạ Long cũ được phê duyệt dự án 15 năm nhưng vẫn chưa được giao đất nhưng vẫn huy động vốn trái quy định.
Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đất Tổ vua Hùng
210 điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp đất Tổ vua Hùng vừa được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I.
Lạng Sơn: Gác lại công việc ở thủ đô, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng vượt lũ cứu giúp 100 hộ dân
Giữa những ngày mưa bão số 11 ở khu vực Hữu Lũng, khi dòng nước lũ hung dữ nhấn chìm nhiều làng mạc, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn An và Lương Thanh Huyền đã không ngần ngại gác lại công việc ở Hà Nội, tự bỏ tiền túi mua xuồng máy, nhu yếu phẩm thiết yếu để trở về quê nhà, giữa tâm lũ cứu giúp bà con chòm xóm ở thôn Tân Nhiên xã Vân Nham tỉnh Lạng Sơn
Quảng Ninh: Trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lụt
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Chí Thành, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã trao số tiền 15 tỷ đồng giúp nhân dân 5 tỉnh bộ gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang) khắc phục hậu quả mưa lụt.
Chủ quán bán phở tình nguyện dẫn đường cho nhiều người vượt nước lũ trên Quốc lộ 1A
Do mưa lũ Quốc lộ 1A tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bị ngập úng. Gia đình ông Nguyễn Văn Hà . KM 81 thôn Ngọc Thành xã Hữu Lũng, đã dẫn đường cho nhiều người bịt mắc kẹt tại đây đến nơi làm việc kịp thời.
Trắng đêm chống lũ chồng lũ tại điểm nóng thủy điện Bắc Khê I - Lạng Sơn
Sự cố vỡ vai đập thủy điện Bắc Khê I xảy ra giữa lúc trận lũ lịch sử đang nhấn chìm nhiều khu vực ở Lạng Sơn, tạo nên tình huống "lũ chồng lũ". Chính quyền tỉnh Lạng Sơn đã có giải pháp kịp thời
Quảng Ninh: Dự án đô thị 15 năm vẫn chưa được giao đất nhưng đã huy động vốn trái quy định
Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đất Tổ vua Hùng
Lạng Sơn: Gác lại công việc ở thủ đô, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng vượt lũ cứu giúp 100 hộ dân
Giữa những ngày mưa bão số 11 ở khu vực Hữu Lũng, khi dòng nước lũ hung dữ nhấn chìm nhiều làng mạc, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn An và Lương Thanh Huyền đã không ngần ngại gác lại công việc ở Hà Nội, tự bỏ tiền túi mua xuồng máy, nhu yếu phẩm thiết yếu để trở về quê nhà, giữa tâm lũ cứu giúp bà con chòm xóm ở thôn Tân Nhiên xã Vân Nham tỉnh Lạng Sơn