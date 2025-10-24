Siêu dự án Hạ Long Xanh: Mới có hơn 40% hộ bàn giao mặt bằng, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo nóng

Vừa qua Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh dẫn đầu đoàn công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, cùng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực I (Ban QLDA1) và lãnh đạo UBND các phường Hà An, Tuần Châu tiến hành kiểm tra thực địa hai dự án.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có quy mô trên 4.100ha, ảnh hưởng đến 3.388 hộ dân, tổ chức, tại phường Hà An và phường Tuần Châu. Hiện nay, 1.474 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, 26 hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư; các trường hợp còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường.

Sau khi trực tiếp khảo sát tình hình, ông Lê Văn Ánh đã chủ trì buổi làm việc tại trụ sở UBND phường Tuần Châu, nghe báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, đồng thời lắng nghe ý kiến của các đơn vị, địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Ban QLDA1, mặc dù thời gian qua các sở, ngành và địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, song tiến độ giải phóng mặt bằng của cả hai dự án vẫn chậm, một số nội dung phối hợp giữa các đơn vị còn thiếu thống nhất, công tác tham mưu tháo gỡ khó khăn chưa kịp thời. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu hoàn thành dự án đúng kế hoạch mà tỉnh đã đề ra.

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của hai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phải khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ hơn nữa trong công tác phối hợp, đảm bảo hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng kế hoạch.

Với dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh, một trong những “siêu dự án” của Tập đoàn Vingroup tại Quảng Ninh, trải dài trên địa bàn phường Hà An và Tuần Châu, ông Ánh nhấn mạnh việc hoàn thành GPMB dứt điểm là nhiệm vụ cấp bách để tránh tình trạng tái lấn chiếm, lãng phí quỹ đất và chậm trễ trong việc triển khai hạ tầng.

Tại phường Tuần Châu, Ban QLDA1 được giao chủ trì rà soát toàn bộ diện tích đất còn lại, đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt phương án bồi thường.

Đồng thời, Tập đoàn Vingroup - chủ đầu tư dự án, được yêu cầu khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất) với phần diện tích đã được giao hoặc cho thuê, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường để tiếp nhận bàn giao đất, tránh để đất bị bỏ trống, tái lấn chiếm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi tiến độ giải phóng mặt bằng của hai dự án, thường xuyên đôn đốc, tổng hợp báo cáo, đồng thời đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm những đơn vị chậm trễ hoặc thiếu trách nhiệm.

Tại phường Hà An, Ban QLDA1 và UBND phường cần phối hợp chặt chẽ để hoàn tất hồ sơ trích lục, kiểm đếm, chứng nhận quyền sử dụng đất làm cơ sở trình phê duyệt phương án bồi thường;

Lập bảng tiến độ chi tiết giải phóng mặt bằng, có chữ ký và dấu xác nhận của hai đơn vị, gửi các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh trước ngày 22/10;

UBND phường Hà An phải chủ động xử lý các vấn đề trong thẩm quyền, đồng thời tổ chức các cuộc họp liên ngành để tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở cũng được giao nghiên cứu, bổ sung các chính sách còn thiếu trong Quyết định 40/2024/QĐ-UBND về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng thống nhất trên toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh phải nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thanh tra cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 81 hộ dân đã chuyển từ đất lúa sang đất nuôi trồng thủy sản.

Công an tỉnh được yêu cầu rà soát và tham gia ý kiến đối với các phương án cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất của các địa phương để đảm bảo an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện.





Theo quy hoạch, Hạ Long Xanh sẽ cung cấp cho thị trường hơn 55.000 sản phẩm, gồm căn hộ, condotel, shophouse, biệt thự và khách sạn, với quy mô dân số dự kiến khoảng 244.000 người.

Siêu dự án Hạ Long Xanh của Vingroup đang bước vào giai đoạn điều chỉnh quan trọng. Dự án được khởi công từ tháng 10/2021, dự kiến triển khai trong 10 năm, do CTCP Phát triển và Đầu tư Xây dựng Vincons (công ty con của Vingroup) đảm nhiệm thi công toàn bộ hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thương mại và dịch vụ.

Dự án có phía Bắc giáp cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, phía Đông và Nam giáp sông Hốt và vịnh Hạ Long, còn phía Tây giáp sông Chanh.

Mới đây, HĐQT Vingroup đã phê duyệt việc điều chỉnh thông tin dự án, trong đó mở rộng tổng diện tích lên gần 4.120 ha, bao gồm hơn 930 ha thuộc phường Tuần Châu và 3.190 ha thuộc phường Hà An.

Đặc biệt, tổng vốn đầu tư được nâng lên hơn 456.600 tỷ đồng (tương đương gần 18 tỷ USD), gấp đôi so với kế hoạch ban đầu năm 2020.

Dự án Công viên công cộng Hạ Long Garden (giai đoạn 1) được phê duyệt vào tháng 7 vừa qua với tổng mức đầu tư hơn 350 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP). Công viên rộng 35,56 ha, nằm ngay trục đường 10 làn xe và tiếp giáp nút giao cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, dự kiến triển khai trong 24 tháng kể từ ngày được giao đất.

Vingroup vừa quyết định điều chỉnh quy mô và tổng vốn đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh lên gần 18 tỷ USD, vượt qua cả Vinhomes Green Paradise để trở thành dự án bất động sản lớn nhất trong lịch sử Vingroup. Mới đây, HĐQT Tập đoàn Vingroup đã có quyết định phê duyệt về việc điều chỉnh thông tin Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, quy mô của dự án hơn 4.119 ha, trong đó hơn 933 ha tại phường Tuần Châu và khoảng 3.186 ha tại phường Hà An. Tổng mức đầu tư dự án là 456.639 tỷ đồng (gần 18 tỷ USD).

Như vậy, sau điều chỉnh, diện tích dự án tăng hơn 9 ha, vốn đầu tư tăng gần gấp đôi. Qua đó, Hạ Long Xanh đã trở thành dự án có mức đầu tư lớn nhất trong lịch sử Vingroup, hơn cả Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise).