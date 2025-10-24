Chuẩn bị diễn ra liên hoan văn hóa ẩm thực cực 'khủng' tại bờ biển Bãi Cháy (Quảng Ninh)

Cụ thể, chương trình Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh năm 2025 có chủ đề “Quảng Ninh "Điểm đến hội tụ tinh hoa Ẩm thực” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức.

Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là lần thứ 5 Quảng Ninh tổ chức Liên hoan ẩm thực thường niên. Chương trình triển khai dựa trên việc thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 24/01/2025 của UBND tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2025; Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 06/5/2025 về thực hiện Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển du lịch, bảo đảm thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 16/9/2025 về triển khai chiến dịch kích cầu du lịch năm 2025.

Thông qua sự kiện trên, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đẩy mạnh kích cầu thu hút khách du lịch, thúc đẩy tăng trưởng du lịch Quảng Ninh phấn đấu đạt mục tiêu năm 2025 đón 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế.

Đồng thời, tăng cường quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc của Quảng Ninh, truyền thông sâu rộng ẩm thực đặc sắc, khác biệt, bổ dưỡng cho sức khỏe tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế thu hút khách.

Cùng với đó, tăng cường sự gắn kết, hợp tác, tạo cơ hội để các khách sạn, nhà hàng, đơn vị sản xuất sản phẩm OCOP Quảng Ninh được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nâng cao thương hiệu ẩm thực Quảng Ninh với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Vinh danh các đầu bếp giỏi, gian hàng đẹp và các đơn vị tích cực tham gia, đóng góp cho sự thành công của sự kiện, tạo thêm động lực cho sự sáng tạo, đam mê ẩm thực, tiếp tục đẩy mạnh ẩm thực Quảng Ninh phát triển.

Chương trình dự kiến sẽ có hơn 200 gian hàng chia thành 03 khu vực bao gồm: Khu vực gian hàng quốc tế; Khu vực gian hàng Việt Nam và Khu vực gian hàng tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, khu vực gian hàng quốc tế sẽ có dự kiến khoảng 50 gian hàng trưng bày, giới thiệu ẩm thực. Biểu diễn nghệ thuật chế biến, thưởng thức các loại bánh, món ăn đường phố của các quốc gia. Biểu diễn nghệ thuật đường phố, hoạt náo, khuyến mãi tặng quà cho khách…

Khu vực gian hàng Việt Nam dự kiến khoảng 50 gian hàng tiếp tục được chia thành 03 không gian ẩm thực: Bắc - Trung – Nam với món ăn là đặc trung ẩm thực của từng vùng. Tại các gian hàng, du khách và người dân sẽ được xem biểu diễn nghệ thuật chế biến, thưởng thức ẩm thực Việt; hoạt náo, khuyến mãi tặng quà…

Khu vực gian hàng tỉnh Quảng Ninh với khoảng 100 gian tái hiện không gian ẩm thực biển và miền núi đặc trưng của địa phương. Các gian hàng sẽ có thuyết minh, giới thiệu đa ngôn ngữ, biểu diễn chế biến món ăn, hoạt náo, quảng bá sản phẩm OCOP.



Sự kiện sẽ được quảng bá rộng rãi trên phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 30-50 ngàn lượt khách sẽ đến tham quan, thưởng thức ẩm thực và mua sắm.

Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2025 được kỳ vọng mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, món ăn đặc sắc mà còn là cầu nối hợp tác giữa doanh nghiệp, địa phương và đối tác trong nước và quốc tế.