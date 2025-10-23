Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số, tôn vinh tinh thần thể thao và bản sắc dân tộc tại Quảng Ninh

Từ ngày 21 đến ngày 29/11/2025, Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng năm 2025 sẽ được tổ chức tại xã Bình Liêu ( Quảng Ninh)- Đây là một sân chơi thể thao đặc biệt dành cho nữ cầu thủ đến từ cộng đồng các dân tộc thiểu số. Giải đấu do Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch Quảng Ninh phối hợp với Ban Truyền hình tiếng dân tộc – VTV5 và UBND xã Bình Liêu tổ chức. Giải đấu được kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể thao, đồng thời thúc đẩy du lịch và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đối tượng tham dự gồm các nữ cầu thủ từ 16 tuổi trở lên, thuộc đội bóng của các xã, phường, đặc khu trong và ngoài tỉnh hoặc CLB bóng đá hợp pháp.

Việc tổ chức tại Bình Liêu – nơi có cảnh đẹp thiên nhiên, khí hậu trong lành và giao thông ngày càng thuận lợi – còn được xem như một “khoảnh khắc” kết nối thể thao với du lịch, với văn hóa dân tộc.

Những bước chạy mạnh mẽ trên thảm cỏ của các thiếu nữ dân tộc tạo nên bức tranh sinh động đầy sức sống.

Những ngày này, các đội tham dự đã và đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký, giấy khám sức khỏe, bản cam kết thi đấu đúng luật gửi về Ban tổ chức trước ngày 18/11/2025. Luật thi đấu áp dụng hình thức bóng đá 7 người , mỗi trận hai hiệp 25 phút, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sẽ có nhiều giải thưởng hấp dẫn: 4 giải tập thể : (Nhất – Nhì – Ba – Tập thể phong cách). 6 giải cá nhân: Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất, thủ môn xuất sắc, cầu thủ xuất sắc, cầu thủ nhiều tuổi nhất, cầu thủ ít tuổi nhất, đặc biệt là giải cầu thủ hoa khôi dành cho VĐV nữ có phong thái tốt.

Nữ cầu thủ trong trang phục truyền thống, tỏa sáng tinh thần thể thao và niềm tự hào dân tộc.

Việc tổ chức nhằm tạo động lực cho các vận động viên thi đấu hết mình và nâng tầm phong trào bóng đá nữ vùng dân tộc. Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh không chỉ là cuộc tranh tài trên sân cỏ, mà còn là biểu hiện sống động của sự kết nối giữa thể thao – văn hóa – du lịch cộng đồng. Các nữ cầu thủ không chỉ mang theo trái bóng, mà còn mang theo niềm, khẳng định vai trò của phụ nữ trong phát triển phong trào thể thao và văn hóa tại địa phương. Ban tổ chức mong muốn đông đảo người dân, cơ quan, doanh nghiệp đồng hành, cổ vũ và lan tỏa thông điệp: “Thể thao gắn với bản sắc – Bản sắc làm nên sức mạnh cộng đồng.”