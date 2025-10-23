Quảng Ninh: Dự án của công ty Đỗ Gia Capital biến đảo thành hòn non bộ đã được tái khởi động lại

+ aA -

Hải Long

23/10/2025 6:00 AM (GMT+7)

Tỉnh Quảng Ninh vừa cho phép Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai thực hiện dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh sau khi rà soát ranh giới dự án với vùng đệm của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

Dự án khu đô thị 10B ở phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả được phê duyệt năm 2021 với tổng đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng, diện tích gần 32 ha, trong đó gần 3,9 ha thuộc khu vực bảo vệ II (vùng đệm) của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long. Quy mô xây dựng: gồm 451 căn biệt thự và nhà liền kề, trong đó đã có 52 căn biệt thự xây thô & hoàn thiện mặt ngoài. Kèm theo các công trình thương mại-dịch vụ, bao gồm khách sạn cao 7 tầng. Quy mô xây dựng gồm 451 căn biệt thự và nhà liền kề, trong đó có 52 căn biệt thự được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, cùng các công trình thương mại dịch vụ, bao gồm cả khách sạn cao 7 tầng. Dự án được UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời công nhận kết quả trúng đấu giá từ cuối năm 2021. Theo Quyết định 4720/QĐ-UBND ngày 30/12/2021, Công ty TNHH Đỗ Gia Capital trúng đấu giá quyền sử dụng đất với giá trị 1.192 tỷ đồng, so với giá khởi điểm 1.145,3 tỷ đồng.
Về mặt pháp lý, UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định dự án có đầy đủ giấy phép. Dự án được thực hiện bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Với 1,05 ha ở vùng đệm vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản xin ý kiến Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và được Bộ này gửi công văn góp ý kiến.
Tháng 9/2023, Ban Quản lý vịnh Hạ Long kiểm tra, giám sát và nhận thấy đơn vị thi công đang đổ đất trực tiếp xuống bãi lầy, không có kè vây. Ban cho rằng điều này ảnh hưởng môi trường vịnh nên có văn bản đề nghị các sở, ban ngành kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ quy định bảo vệ môi trường.
Tháng 11/2023, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thực tế việc thi công dự án, xác định có sai phạm như chưa làm đúng quy trình thi công như báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt.
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường phạt chủ đầu tư dự án lấn biển vịnh Hạ Long 125 triệu đồng vì không công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và chưa thi công hệ thống kè bao quanh nhưng đã đổ đất đá xuống vùng nước ven bờ thuộc ranh giới quy hoạch dự án, chưa nạo vét bùn tại vị trí đổ đất khiến lượng bùn bị thủy triều cuốn ra xa.
Tỉnh Quảng Ninh cho rằng, vùng đệm như vậy quá rộng dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nên đề xuất điều chỉnh vùng đệm với mục tiêu không ảnh hưởng đến giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, mang lại lợi ích cho cộng đồng.
Sau gần 2 năm bị dừng thi công, ,mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Đỗ Gia Capital tiếp tục triển khai dự án Khu đô thị 10B, phường Quang Hanh.
Quyết định này được ban hành trên cơ sở chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội. UBND tỉnh cũng căn cứ kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Thông báo số 358/TB-VPCP ngày 10.7.2025 và kết quả rà soát ranh giới dự án với vùng đệm di sản, qua đó thống nhất với đề xuất của liên ngành do Sở Tài chính chủ trì về chủ trương cho phép nhà đầu tư tiếp tục triển khai dự án.
Theo đó, Công ty Đỗ Gia Capital có trách nhiệm tập trung nguồn lực, hoàn thiện các hạng mục công trình theo quy mô, mục tiêu và tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy… và các chỉ đạo của tỉnh.
UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng và UBND phường Quang Hanh phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai; tăng cường giám sát nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong suốt thời gian thi công. Chính quyền địa phương sẽ theo dõi, kiểm tra và tạo điều kiện thuận lợi để dự án được thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển không gian đô thị và nâng cao đời sống người dân trong khu vực.
Tham khảo thêm
Quảng Ninh: Cá biển nuôi lồng chết hàng loạt, địa phương cảnh báo nóng

Quảng Ninh: Cá biển nuôi lồng chết hàng loạt, địa phương cảnh báo nóng

23/10/2025 6:00 AM

Quảng Ninh: Hai doanh nghiệp tranh chấp, dây chuyền sản xuất bột cá tiền tỷ thành đống phế liệu

Quảng Ninh: Hai doanh nghiệp tranh chấp, dây chuyền sản xuất bột cá tiền tỷ thành đống phế liệu

23/10/2025 6:00 AM

Hạ Long cuối thu – Bản giao hòa của trời, biển và người

Hạ Long cuối thu – Bản giao hòa của trời, biển và người

23/10/2025 6:00 AM

Phóng sự: Một ngày làm việc của công nhân công ty than Hòn Gai - TKV

Phóng sự: Một ngày làm việc của công nhân công ty than Hòn Gai - TKV

23/10/2025 6:00 AM

2 người phụ nữ ở Hưng Yên mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi giá rẻ rồi trà trộn để bán kiếm lời

2 người phụ nữ ở Hưng Yên mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi giá rẻ rồi trà trộn để bán kiếm lời

23/10/2025 6:00 AM

Icon
Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vào những tháng cuối năm 2025, Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý đã chinh phục thành công thị trường Halal vốn nổi tiếng khắt khe, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông sản Việt.

Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11/2025 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Than Hà Lầm: Chiến lược 'Đặt con người lên hàng đầu' giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.

Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.

Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên) vào Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu cả năm.

Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Người tiên phong xứ Lạng đưa cây thạch đen vào thị trường Halal 2 tỷ dân

Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, vào những tháng cuối năm 2025, Công ty TNHH sản xuất và Đầu tư xuất nhập khẩu Đức Quý đã chinh phục thành công thị trường Halal vốn nổi tiếng khắt khe, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho nông sản Việt.

Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sẽ có 350 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/11/2025 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Than Hà Lầm: Chiến lược "Đặt con người lên hàng đầu" giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Than Hà Lầm: Chiến lược 'Đặt con người lên hàng đầu' giúp lợi nhuận kỷ lục song hành với phúc lợi toàn diện

Trong bối cảnh ngành công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực tối ưu hóa hoạt động sản xuất, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm đã trở thành một điển hình sáng về sự cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 9 tháng đầu năm 2025, Công ty không chỉ đạt được những con số kỷ lục mà còn cụ thể hóa thành những chính sách chăm lo toàn diện, giúp người lao động “an cư lạc nghiệp” và gắn bó bền vững với nghề mỏ.

Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Thái Nguyên công bố kết quả quan trắc nước thải sau sự cố vỡ hồ điều hòa Nhà máy Luyện gang thép

Ngày 22/10, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên) tổ chức hội nghị công bố kết quả phân tích mẫu nước thải sản xuất của Nhà máy Luyện gang thép – Công ty Cổ phần Luyện kim đen Thái Nguyên, sau sự cố vỡ hồ điều hòa xảy ra ngày 7/10 tại xã Nam Hòa.

Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ ký quyết định Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 2345/QĐ-TTg ngày 23/10/2025 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên (trực thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên) vào Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Thái Nguyên nằm trong nhóm các địa phương tăng trưởng kinh tế cao của vùng Trung du miền núi phía Bắc

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên, trong 9 tháng năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành mục tiêu cả năm.