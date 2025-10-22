Cận cảnh công an Phú Thọ bắt chủ lò mổ găm gần 38 tấn thịt nhiễm tả lợn châu Phi đang chờ bán

Sáng 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khởi tố, tạm giam ông Phòng (60 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác trinh sát và nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện cơ sở giết mổ do Phan Văn Phòng quản lý có dấu hiệu thu mua, giết mổ và trữ đông thịt lợn nghi nhiễm bệnh với số lượng lớn.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở tại xã Vĩnh Hưng, phát hiện 37.484 kg thịt và da lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại 5 kho lạnh.

Kết quả giám định của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Phú Thọ xác định: các mẫu bệnh phẩm đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả lợn Châu Phi – một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có thuốc điều trị và có khả năng gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi.

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Phòng khai nhận: Từ tháng 4/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đã thu mua hoặc xin lợn chết, lợn bệnh từ các hộ dân trong và ngoài xã Vĩnh Hưng với giá rẻ, sau đó mang về giết mổ, cấp đông, chờ thời điểm giá thịt tăng để bán ra thị trường nhằm trục lợi bất chính.

Việc phát hiện và kịp thời ngăn chặn gần 40 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị đưa ra tiêu thụ đã thể hiện quyết tâm cao của Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác đấu tranh với tội phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh và đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cận cảnh bắt giữ gần 38 tấn lợn nhiễm bệnh (Ảnh công an tỉnh cung cấp):

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành quyết định khởi tố bị can Phan Văn Phòng ( áo phông trắng)

Thịt lợn bẩn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của lò giết mổ của ông Phan Văn Phòng

Thịt lợn biến đổi màu sắc, mẩn đỏ...

Phan Văn Phòng - chủ lò mổ đã thu gom lợn nhiễm bệnh giá rất rẻ của người dân về giết mổ, cấp đông chờ "thời cơ" bán ra thị trường với giá cao

Nhà chức trách thu lợn bệnh để đi tiêu hủy

Tiêu hủy lợn dịch bệnh

Khu vực tiêu hủy lợn nhiễm bệnh.