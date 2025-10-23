Thái Nguyên có thêm một sản phẩm chè đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia
Hà Thanh - Kiều Hải
23/10/2025 6:36 AM (GMT+7)
Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia (tiêu chuẩn 5 sao) cho “Trà tôm nõn hương quê” của Hợp tác xã Nông sản Phú Lương (xã Hợp Thành, tỉnh Thái Nguyên).
Các sản phẩm OCOP 5 sao sẽ được cấp giấy chứng nhận, được phép sử dụng biểu trưng OCOP quốc gia trên bao bì, nhãn mác và tài liệu quảng bá, với thời hạn công nhận có giá trị trong vòng 36 tháng kể từ ngày ký quyết định.
Sự kiện này góp phần khẳng định vị thế thương hiệu chè Thái Nguyên – vùng chè nổi tiếng bậc nhất cả nước, đồng thời là động lực để các hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiếp tục nâng cao chất lượng, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Theo Quyết định số 2361/QĐ-BNNMT ngày 26/6/2025, “Trà tôm nõn hương quê” là một trong 47 sản phẩm của các địa phương trên cả nước được Hội đồng OCOP cấp Trung ương đánh giá đạt hạng 5 sao - mức cao nhất trong Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Việc được công nhận ở cấp quốc gia khẳng định chất lượng vượt trội, giá trị đặc trưng vùng miền và tiềm năng vươn xa của sản phẩm chè Thái Nguyên trên thị trường trong nước và quốc tế.
