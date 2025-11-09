Tin hot thị trường ngày 9/11: Bộ Y tế xác định dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant là hàng giả

Tin hot thị trường ngày 9/11: Việt Nam vừa xuất khẩu lô cá rô phi đầu tiên sang Brazil

Theo Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị, container 24 tấn rời cảng TP.HCM ngày 6/11 và dự kiến cập cảng Santos ngày 17/12, do Tập đoàn JBS - doanh nghiệp thực phẩm lớn nhất Brazil nhập khẩu. Đây là một trong 32 container với tổng 700 tấn cá rô phi mà JBS đặt hàng từ Việt Nam.

Số hàng sẽ phân phối qua hệ thống siêu thị, kênh HORECA và phòng giới thiệu sản phẩm của JBS. Sự kiện khẳng định chất lượng nông - thủy sản Việt Nam tại Brazil và Mỹ Latinh, là kết quả của quá trình kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược và Brazil công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường.

JBS hiện có 280.000 nhân sự, vận hành 150 nhà máy toàn cầu và đang đầu tư 150 triệu USD xây dựng 2 nhà máy chế biến thịt bò tại Việt Nam. Theo Đại sứ Bùi Văn Nghị, lô hàng hiện thực hóa cam kết mở cửa thị trường nông sản song phương đạt được tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Lula da Silva bên lề Thượng đỉnh BRICS mở rộng tháng 7/2025.

Tin hot thị trường ngày 9/11: Tạm giữ hơn 1.600 túi xách giả mạo nhãn hiệu Chanel, Dior, YSL, Hermes

Chiều 8/11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý một cơ sở kinh doanh túi xách vi phạm tại địa chỉ 248 Thượng Yên, xã Chuyên Mỹ do ông Nguyễn Văn Khương làm chủ.

Trước đó, ngày 5/11, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Đội QLTT số 14 chủ trì kiểm tra và phát hiện cơ sở chưa đăng ký hộ kinh doanh theo quy định, đang bày bán 1.610 túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu “Chanel”, “Dior”, “YSL”, “Hermes”, “MLB”.

Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, nghi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Cơ quan chức năng dự kiến xử phạt hành chính khoảng 110 triệu đồng, đồng thời tạm giữ lô hàng trị giá khoảng 168,8 triệu đồng để tiếp tục xác minh, xử lý theo pháp luật.

Đây là một trong những kết quả nổi bật khi Hà Nội triển khai Kế hoạch số 78/KH-BCĐ389/TP và Quyết định số 81/QĐ-BCĐ389/TP (ngày 8/10/2025) về kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phó Chi cục trưởng QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng khẳng định sẽ kiểm tra nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ và xử lý triệt để; thời gian tới tiếp tục kiểm tra đột xuất các mặt hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm… nhằm bảo đảm ổn định thị trường phục vụ Tết Nguyên đán 2026.

Tin hot thị trường ngày 9/11: Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant là hàng giả

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant (nhãn Vinamake) do Công ty CP Vinamake sản xuất, lưu hành đã bị xác định là hàng giả. Theo Phó Cục trưởng Tạ Mạnh Hùng, giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho thấy mẫu không chứa một số thành phần như công bố trên nhãn/bao bì; căn cứ điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP, sản phẩm bị kết luận “hàng giả”.

Cục yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông tin rộng rãi để người dân, cơ sở kinh doanh không buôn bán, sử dụng; trả lại cơ sở cung ứng và báo cáo ngay khi phát hiện sản phẩm tương tự. Các địa phương phải tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng mỹ phẩm lưu hành, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

Vinamake phải thông báo thu hồi tới toàn bộ đại lý/nhà phân phối, thu hồi toàn bộ lô vi phạm và báo cáo kết quả trước 28/11; Sở Y tế Phú Thọ phối hợp giám sát thu hồi, báo cáo trước 12/12.

Trước đó, Cục cũng đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn quốc ba sản phẩm khác của Vinamake (DR. Hair Ginger Shampoo; Ginger Shampoo; Dung dịch vệ sinh phụ nữ nano bạc hương nước hoa) do bị xác định là hàng giả. Động thái nhằm ngăn chặn mỹ phẩm giả, bảo vệ người tiêu dùng.