Tin hot thị trường ngày 4/10: “Bà trùm” bán thực phẩm chức năng Hoàng Hường bị khởi tố

Bà Hoàng Thị Hường thường xuyên quảng cáo "nổ tung trời" các sản phẩm của công ty

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người liên quan đến tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong số này có Hoàng Thị Hường (thường gọi Hoàng Hường, 38 tuổi, quê Phú Thọ), cùng hai em rể và ba nhân viên.

Hoàng Hường là người sáng lập nhiều thương hiệu như Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường và một loạt sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Bà từng nổi tiếng qua các buổi livestream bán hàng, gây chú ý bởi phong cách phô trương tài sản, tặng quà giá trị lớn và sở hữu nhiều fanpage, kênh TikTok hàng triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, không ít quảng cáo bị cho là sai sự thật, như “chữa hôi miệng từ kiếp trước”, “giải quyết toàn bộ bệnh xương khớp”.

Trước đây, Hoàng Hường nhiều lần bị xử phạt, từng gây bức xúc dư luận với phát ngôn miệt thị vùng miền, đưa thông tin sai sự thật về lũ lụt và các hành động phản cảm trên mạng xã hội. Vụ án hiện đang được Bộ Công an mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 4/10: Bộ Y tế mạnh tay thu hồi, tiêu hủy thêm loạt mỹ phẩm

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành loạt quyết định xử phạt, thu hồi và tiêu hủy nhiều sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ người tiêu dùng.

Tại Hà Nội, Công ty TNHH Tập đoàn dược mỹ phẩm BSSC bị phạt 110 triệu đồng và buộc tiêu hủy 5 sản phẩm, gồm Slightly Dark Beauty Essence, Licorice Extract Solution, Beauty Skin Repair Mask, Element Repair Essence và Eijun Beauty Essence, do công thức không đúng hồ sơ công bố và tự ý thay đổi nội dung công bố.

Cục cũng đình chỉ lưu hành lô Kem thảo dược đông y của Công ty TNHH mỹ phẩm Paris (TP.HCM) vì sản xuất khi phiếu công bố đã hết hạn và ghi nhãn sai quy định. Tại Nghệ An, sản phẩm Dung dịch vệ sinh Trầu không trà xanh của Công ty Delavy cũng bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn vi sinh vật. Ngoài ra, Dung dịch vệ sinh Luxury Care do Danipharm chịu trách nhiệm đưa ra thị trường cũng bị đình chỉ với lý do tương tự.

Đáng chú ý, Công ty CP chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái bị tạm ngừng xem xét hồ sơ công bố mỹ phẩm trong 6 tháng do không lưu giữ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc khắc phục và báo cáo kết quả đúng hạn.

Tin hot thị trường ngày 4/10: Nhà thuốc Pharmacity bị xử phạt vì mua, bán thuốc không phép

Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt 4 cơ sở vi phạm trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm và dịch vụ y tế, với tổng số tiền hơn 177 triệu đồng.

Đáng chú ý, Nhà thuốc Pharmacity số 1678 (thuộc Công ty CP Dược phẩm Pharmacity) bị phạt 50 triệu đồng vì mua bán thuốc, dược liệu khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Đơn vị này còn phải nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp từ vi phạm.

Công ty CP Bệnh viện Quốc tế KAIYEN (quận 2) bị phạt 12 triệu đồng vì không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, sử dụng biển hiệu sai quy định và ghi tên khoa, phòng không đúng giấy phép.

Công ty TNHH SX TM XNK Hoàng Yến (quận 6) bị xử phạt 100 triệu đồng, đồng thời đình chỉ sản xuất tối đa 24 tháng vì sản xuất mỹ phẩm khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện.

Ngoài ra, Công ty TNHH TM DV Dược phẩm Gia Hưng (quận 10) bị phạt 15 triệu đồng do tự ý thay đổi cấu trúc, bố trí kho bảo quản nhưng không báo cáo cơ quan quản lý.