Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá chiên lá lốt, canh cá rau cải

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn

1. Cơm trắng – 10.000 đồng

2. Cá rô phi chiên lá lốt – 70.000 đồng

3. Canh cá nấu rau cải - 20.000 đồng

4. Rau bắp cải xào tỏi - 10.000 đồng

5. Thanh long tráng miệng - 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Cá rô phi chiên lá lốt (Món chính)

• Nguyên liệu: 1 con cá rô phi (700g-1kg), 1 bó lá lốt, gừng, tỏi, gia vị.

• Thực hiện:

Sơ chế cá: Cá rô phi làm sạch, bỏ ruột, cạo vảy. Tách riêng đầu và xương để dành nấu canh (hoặc cắt khoanh nếu con cá nhỏ). Phần thân khứa vài đường.

Ướp: Băm nhỏ gừng, tỏi, một ít lá lốt. Trộn với muối, tiêu, bột ngọt, xoa đều lên thân cá và nhồi vào bụng cá.

Chiên: Đun nóng dầu ăn. Chiên cá ngập dầu hoặc chiên áp chảo. Chiên cho đến khi lớp da ngoài vàng giòn là đạt.

Nước chấm: Pha nước mắm gừng tỏi ớt chua ngọt để chấm cá.

2. Canh cá nấu rau cải (Món canh)

• Nguyên liệu: Phần đầu và xương cá (hoặc một ít thịt cá nhỏ), 1 bó rau cải (cải ngọt hoặc cải xanh), 2 quả cà chua, gừng, thì là.

• Thực hiện:

Sơ chế: Đầu xương cá rửa sạch với muối và gừng đập dập để khử mùi tanh. Rau cải cắt khúc vừa ăn, cà chua thái múi cau.

Nấu: Phi thơm hành tỏi. Cho cà chua vào xào sơ. Cho lượng nước vừa đủ (khoảng 1.2 - 1.5 lít) vào nồi.

Hoàn thiện: Khi nước sôi, cho đầu cá và gừng lát mỏng vào nấu khoảng 10 phút. Nêm nếm gia vị vừa ăn. Cuối cùng cho rau cải vào, đun sôi lại và rắc thì là lên trên.

3. Rau bắp cải xào tỏi (Món rau)

• Nguyên liệu: 1/2 cái bắp cải nhỏ, tỏi, gia vị.

• Thực hiện:

Sơ chế: Bắp cải thái sợi vừa, rửa sạch, để ráo nước. Tỏi đập dập.

Xào: Phi thơm tỏi với dầu ăn. Cho bắp cải vào chảo, đảo nhanh tay trên lửa lớn.

Nêm nếm: Nêm chút muối, hạt nêm. Xào khoảng 2-3 phút (giữ độ giòn) rồi tắt bếp.

4. Tráng miệng

• Thanh long: Rửa sạch, gọt vỏ, thái miếng vừa ăn và bày ra đĩa.

Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn đã có một bữa tối cân bằng cả về chất đạm (cá), chất xơ và vitamin (rau cải, bắp cải, thanh long). Chúc bạn thành công với thực đơn này và có bữa ăn tối thật ấm áp.