TP.HCM tăng tốc chuẩn bị khởi công tuyến metro số 2 vào đầu năm 2026
Gia Linh
10/11/2025 6:00 PM (GMT+7)
TP.HCM đang tăng tốc để khởi công tuyến metro số 2 ( Bến Thành - Tham Lương) vào tháng 1/2026, hướng tới mục tiêu hình thành mạng lưới giao thông hiện đại theo Nghị quyết 188 của Quốc hội.
UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai Dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 (metro số 2) để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Dự án có chiều dài hơn 11km, nối trung tâm Bến Thành (quận 1 cũ) với Tham Lương (quận 12 cũ), đi qua các quận 3 (cũ) , quận 10 (cũ), quận Tân Bình (cũ), quận Tân Phú (cũ) những khu vực dân cư, thương mại sầm uất.
Theo đó, thành phố đặt mục tiêu khởi công toàn tuyến ngày 15/1/2026 và thi công đồng loạt từ ngày 16/1/2026. Theo kế hoạch, các công việc như lập và thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giám sát đầu tư và hồ sơ pháp lý liên quan sẽ được hoàn tất trong quý IV/2025. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, toàn tuyến metro số 2 sẽ được khởi công ngày 15/1/2026, và bắt đầu thi công đồng loạt từ ngày 16/1/2026.
TP.HCM đang tăng tốc để khởi công tuyến metro số 2. Ảnh: Gia Linh
Từ nay đến cuối năm 2025, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất các thủ tục điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường và giám sát đầu tư. UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành rà soát, tinh gọn quy trình hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.
Thành phố cũng giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực, định kỳ báo cáo hai tuần một lần về tiến độ, đồng thời xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra chậm trễ.
Đáng chú ý, TP.HCM được áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025/QH15, giúp rút ngắn thủ tục, không phải phê duyệt lại chủ trương đầu tư, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai. Ngoài ra, chi phí chuyên gia thẩm định sẽ được cập nhật vào tổng mức đầu tư, bảo đảm đầy đủ nguồn lực thực hiện.
Các chuyên gia nhận định, khi tuyến metro số 2 được khởi công, TP.HCM sẽ có động lực mới cho phát triển hạ tầng và thị trường đô thị, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ và bền vững.
