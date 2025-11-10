Ông Trump hứa tặng mỗi người dân Mỹ 2.000 USD từ nguồn thu thuế quan

Ông Trump hứa chi 2.000 USD cho mỗi người Mỹ từ nguồn thu thuế quan. Ảnh: GI.

“Một khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD/người (không bao gồm người có thu nhập cao!) sẽ được chi trả cho tất cả mọi người” - ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social hôm Chủ nhật 9/11.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tòa án Tối cao đang xem xét tính hợp hiến của chính sách thuế quan do ông Trump khởi xướng, và chính phủ Mỹ vẫn đang rơi vào tình trạng đóng cửa khiến các khoản trợ cấp thực phẩm bị gián đoạn.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với đài ABC rằng “khoản cổ tức 2.000 USD có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau,” có thể là thông qua các đợt giảm thuế như không đánh thuế tiền tip hoặc thu nhập làm thêm giờ.

Ông Trump bảo vệ chính sách thương mại của mình, khẳng định: “Những ai phản đối thuế quan là kẻ ngốc! Hiện chúng ta là quốc gia giàu có và được tôn trọng nhất thế giới, gần như không có lạm phát, và thị trường chứng khoán đang ở mức kỷ lục”.

Ông cũng cho biết nguồn thu từ thuế quan đang mang lại “hàng nghìn tỷ USD” và sẽ “sớm được dùng để trả bớt khoản nợ khổng lồ 37 nghìn tỷ USD”.

Đề xuất chi trả “cổ tức thuế quan” được đưa ra trong lúc chính phủ Mỹ đang vật lộn để duy trì các khoản trợ cấp thực phẩm do tình trạng đóng cửa đã kéo dài sang ngày thứ 40.

Chương trình chi trả này phải được Quốc hội thông qua - nhưng hiện Quốc hội vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán ngân sách, nguyên nhân chính dẫn đến việc chính phủ ngừng hoạt động.

Phát biểu trên đài ABC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói ông chưa trao đổi với Tổng thống về ý tưởng này, nhưng cho rằng “khoản cổ tức 2.000 USD có thể đến dưới nhiều hình thức khác nhau. Có thể đó là các đợt giảm thuế mà chúng ta đang thấy trong chương trình nghị sự của Tổng thống - không đánh thuế tiền tip, không đánh thuế làm thêm giờ, không đánh thuế an sinh xã hội, và được khấu trừ thuế cho khoản vay mua ô tô”.

Khi được hỏi về tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ đang “thu về hàng nghìn tỷ USD và sẽ sớm bắt đầu trả bớt khoản NỢ KHỔNG LỒ trị giá 37 nghìn tỷ USD”, ông Bessent giải thích thêm: “Trong vài năm tới, chúng ta có thể thu về hàng nghìn tỷ USD. Nhưng mục tiêu thực sự của thuế quan là tái cân bằng thương mại và khiến nó công bằng hơn”.