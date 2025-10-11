Báo nước ngoài trầm trồ trước vẻ đẹp vượt thời gian của những ngôi nhà cổ ở tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Trong bài viết có tiêu đề "Khám phá vẻ đẹp vượt thời gian của những ngôi nhà cổ ở tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam", The Star cho biết, tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 48 ngôi nhà gỗ truyền thống – minh chứng sống động cho tay nghề tinh xảo của những nghệ nhân xưa. Không gian bên trong rộng rãi, với những hoa văn chạm khắc tỉ mỉ khiến bất kỳ ai đặt chân tới cũng phải trầm trồ. Mỗi ngôi nhà là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, gợi nhớ về thời cha ông khai khẩn đất phương Nam.

Một ngôi nhà cổ ở tỉnh Đồng Tháp. Ảnh Kenh14.vn

Làng cổ Đông Hòa Hiệp – báu vật kiến trúc miền Tây

Nhắc đến nhà cổ Đồng Tháp, làng cổ Đông Hòa Hiệp (xã Cái Bè) là cái tên không thể bỏ qua. Làng hiện có 7 ngôi nhà cổ được xây theo lối kiến trúc Nam Bộ truyền thống, gồm năm gian với các chi tiết chạm trổ công phu. Nơi đây được các nhà nghiên cứu văn hóa công nhận là di sản văn hóa quý, đóng vai trò nền tảng cho phát triển du lịch sinh thái của khu vực.

Phó Chủ tịch UBND xã Cái Bè, ông Nguyễn Thanh Tuấn, cho biết: “Làng cổ Đông Hòa Hiệp thu hút du khách muốn khám phá kiến trúc đặc trưng của nhà vườn Nam Bộ, thể hiện qua những mảng gỗ chạm khắc tinh tế, cột kèo cổ kính – tất cả đều mang đậm hồn quê xưa”.

Những ngôi nhà cổ này nằm giữa vườn cây trái xanh mướt, tạo nên khung cảnh mộc mạc mà thi vị. Mỗi năm, làng đón khoảng 100.000 lượt khách, trong đó hơn 75% là khách quốc tế.

Những nhà cổ nổi bật ở Đồng Tháp

Bên trong một ngôi nhà cổ ở Đồng Tháp. Ảnh Kenh14.vn

Nhà cổ Phan Văn Đức – sự hòa quyện Nam Bộ và phương Tây

Nằm giữa khu vườn rộng 19.000m², nhà cổ Phan Văn Đức (xây năm 1850) được đánh giá là một kiệt tác kiến trúc pha trộn giữa phong cách Nam Bộ và Pháp. Ngôi nhà sở hữu nhiều cổ vật quý như bốn cột gỗ căm xe, ba bộ tủ thờ cẩn xà cừ và hộp gỗ chạm rồng tinh xảo. Bên trong còn lưu giữ sắc phong của vua Tự Đức (1848–1860) cùng chín bức tranh mô tả khung cảnh làng quê ven sông hiền hòa.

Nhà cổ Lê Quang Xoát – sáu thế hệ giữ gìn hồn xưa

Cũng ở Cái Bè, nhà cổ Lê Quang Xoát, xây dựng đầu thế kỷ XVIII, có diện tích hơn 700m² với ba gian hai chái, mái ngói âm dương và hoàn toàn làm từ gỗ quý. Dù đã qua 6 đời chủ nhân và nhiều lần tu sửa, ngôi nhà vẫn giữ được linh hồn kiến trúc dân gian miền Nam, kết hợp hài hòa với một số yếu tố phương Tây.

Năm 2014, ngôi nhà được công nhận là Di tích Lịch sử – Văn hóa cấp tỉnh, trở thành điểm đến nổi bật trong hành trình du lịch cộng đồng của Đồng Tháp, với sự hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Nhà cổ Nguyễn Hoàng Việt – kiệt tác 130 năm tuổi

Ngoài Đông Hòa Hiệp, du khách còn tìm đến nhà cổ của gia đình Nguyễn Hoàng Việt tại xã Long Khánh – công trình hơn 130 năm tuổi. Ngôi nhà được khởi công năm 1890 do thợ từ Huế xây dựng trong suốt hai năm, sử dụng toàn bộ gỗ quý. Kết cấu gồm ba gian, 32 cột gỗ lớn và mái ngói âm dương – biểu tượng của kiến trúc truyền thống Trung Bộ pha nét Nam Bộ. Từng chi tiết – từ xà, cột, vách đến cửa chớp – đều được chạm khắc thủ công không qua máy móc.

Bảo tồn để phát triển du lịch sinh thái sông nước

Ông Võ Phạm Tân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, nhận định: “Văn hóa nhà cổ gắn liền với vườn cây và sông nước đã tạo nên sức hút đặc biệt cho du khách trong và ngoài nước.”

Hiện tỉnh đang phối hợp với các chủ nhà cổ để khảo sát, trùng tu và bảo tồn, đồng thời định hướng phát triển du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp tham quan nhà cổ, góp phần gìn giữ di sản văn hóa đặc trưng của vùng đất sen hồng.