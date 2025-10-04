Taylor Swift viết tiếp huyền thoại doanh thu: Album thứ 12 lập kỷ lục streaming, phim ăn theo hốt bạc
V.N (Theo Reuters)
04/10/2025 4:31 PM (GMT+7)
Album phòng thu thứ 12 của Taylor Swift mang tên “The Life of a Showgirl” đã chính thức ra mắt vào thứ Sáu 3/10, với các sự kiện chạy đêm tại chuỗi Target, tiệc công chiếu tại rạp, và các điểm check-in hoành tráng thắp sáng khắp nước Mỹ - từ New York đến Los Angeles.
Album trước đó của cô, “The Tortured Poets Department”, từng ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, với doanh số tương đương 8 triệu bản chỉ riêng tại Mỹ, theo dữ liệu từ công ty Luminate.
Album mới của Swift được dự đoán sẽ tiếp tục bùng nổ doanh số toàn cầu, dù giới phê bình âm nhạc đưa ra những đánh giá trái chiều. Bản phát hành mới nhất của Swift đang gây “bão” trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội.
Phá kỷ lục Spotify
Swift phá kỷ lục Spotify năm 2025 với “The Life of a Showgirl”. Tính đến 28/8, album đã đạt hơn 6 triệu lượt đặt trước, trở thành trang đếm ngược được lưu nhiều nhất trong lịch sử Spotify.
Ngày 3/10, album trở thành tác phẩm được stream nhiều nhất trong một ngày trên nền tảng này năm nay, chỉ trong chưa đầy 11 giờ.
Hiện có hơn 1,2 triệu người hâm mộ đang nghe album cùng lúc trên Spotify.
Được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần qua trên TikTok
Swift là nghệ sĩ âm nhạc được tìm kiếm nhiều nhất thế giới trong 7 ngày qua, theo dữ liệu của TikTok.
Trong tháng trước khi phát hành, TikTok cho biết #TSthelifeofashowgirl là một trong những hashtag hàng đầu liên quan đến album, thu về 180.000 bài đăng, tăng 5.500% so với tháng trước.
Cơn sốt điện ảnh nhờ album mới
Theo một nguồn tin thân cận, dự báo doanh thu phòng vé nội địa cuối tuần của phim ăn theo “The Official Release Party of a Showgirl” sẽ đạt 25–30 triệu USD.
Với chỉ hai tuần từ khi công bố đến khi chiếu, không có suất chiếu sớm tối thứ Năm, và giá vé 12 USD (so với 19,98 USD của phim Eras Tour), mức doanh thu 25–30 triệu USD được xem là khả thi.
Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA)
RIAA thông báo trên Instagram hôm thứ Ba rằng Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất trong lịch sử vượt mốc 100 triệu album bán ra.
Theo dữ liệu trên trang web của RIAA, Swift đã bán được tổng cộng 105 triệu album, đứng thứ 6 trong danh sách nghệ sĩ có doanh số album cao nhất mọi thời, sau The Beatles, Garth Brooks, Elvis Presley, Eagles và Led Zeppelin.
