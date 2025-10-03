Cơn khát bia: Nước Nhật cạn kiệt loại đồ uống yêu thích suốt gần một tuần qua
V.N (Theo Reuters)
03/10/2025 7:40 PM (GMT+7)
Các nhà hàng, quán bar và cửa hàng ở Nhật Bản đang dần cạn kiệt bia và đồ uống khác của tập đoàn hàng đầu Asahi Group, khi ảnh hưởng từ một vụ tấn công mạng bước sang ngày thứ năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết.
Asahi – nổi tiếng với bia Super Dry, rượu whisky Nikka và cả đồ uống không cồn – đã đình chỉ hoạt động tại Nhật Bản từ thứ Hai 28/9, bao gồm xử lý đơn hàng, vận chuyển và trung tâm chăm sóc khách hàng sau khi bị tấn công mạng gây ra sự cố hệ thống.
Công ty cho biết họ bắt đầu xử lý một số đơn hàng từ thứ Tư bằng cách trực tiếp đến gặp khách hàng và viết tay đơn. Hiện Asahi vẫn nhận đơn cho thực phẩm và đồ uống không cồn, nhưng đã ngừng nhận đơn hàng mới với đồ uống có cồn để ưu tiên giao những đơn đang tồn đọng, và lô hàng thủ công đầu tiên bắt đầu được chuyển đi vào thứ Sáu.
Chưa thể phục hồi hoàn toàn
Asahi thông báo tối thứ Sáu 3/10 rằng họ đã xác nhận bị tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) vào máy chủ của công ty, và đặt mục tiêu khởi động lại tổng đài chăm sóc khách hàng vào tuần tới. Asahi đang hợp tác với chuyên gia bên ngoài để khôi phục hệ thống, nhưng chưa rõ khi nào có thể hoạt động bình thường trở lại. Công ty cũng cho biết đang xem xét tác động tiềm tàng đến lợi nhuận.
Vụ vi phạm này là một trong chuỗi các vụ tấn công mạng và ransomware nhằm vào doanh nghiệp toàn cầu. Tại Anh, hãng xe sang Jaguar Land Rover buộc phải đóng cửa nhà máy tháng trước, trong khi Marks & Spencer và Co-op Group cũng là nạn nhân.
Tại Tokyo hôm thứ Sáu, một nhà hàng vốn chỉ phục vụ bia Asahi cho biết họ đang dùng tới thùng bia Super Dry cuối cùng, và hôm trước nhà cung cấp đã phải mang bia từ đối thủ Sapporo thay thế do khan hàng.
“Cũng hơi rắc rối” - đầu bếp Tomiko Yano tại quán Kushiyaki Tosaka nói. “Chúng tôi chuyên yakitori (gà xiên nướng) và nó hợp nhất với Super Dry. Nhiều khách nói vậy, nên tôi hơi lo (về tình trạng thiếu hàng)”.
Chuỗi cửa hàng tiện lợi Lawson cho biết sắp tới họ dự kiến thiếu sản phẩm của Asahi và đang chuẩn bị bán hàng thay thế. FamilyMart và 7-Eleven cũng xác nhận bị ảnh hưởng.
Cổ phiếu Asahi đã giảm khoảng 4%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng Hai, sau khi công ty thông báo bị tấn công.
