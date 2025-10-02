Shein mở cửa hàng cố định đầu tiên tại Paris, chọc giận giới bán lẻ Pháp
V.N (Theo Reuters, BBC)
02/10/2025 3:51 PM (GMT+7)
Nhà bán lẻ thời trang nhanh trực tuyến Shein sẽ khai trương các cửa hàng cố định đầu tiên tại Pháp vào tháng 11 theo thỏa thuận với tập đoàn sở hữu chuỗi bách hóa Société des Grands Magasins (SGM), làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ các nhà bán lẻ Pháp.
Các cửa hàng theo mô hình “shop-in-shop” sẽ đặt trong trung tâm bách hóa BHV ở trung tâm Paris và chuỗi Galeries Lafayette tại 5 thành phố tỉnh lẻ, đánh dấu bước đi mới của Shein, vốn trước đây chỉ tổ chức các cửa hàng pop-up (tạm thời) trên khắp thế giới chủ yếu nhằm mục đích tiếp thị.
Chủ tịch SGM Frédéric Merlin cho biết việc ra mắt sẽ thu hút nhiều khách hàng trẻ hơn đến với các cửa hàng bách hóa của tập đoàn, đồng thời nhấn mạnh rằng cùng một khách hàng có thể mua một món đồ Shein và một chiếc túi hàng hiệu trong cùng một ngày.
BBC dẫn lời đại diện Shein cho biết, "thị trường thời trang toàn cầu có ảnh hưởng" của Pháp là "lựa chọn tự nhiên" để công ty thử nghiệm các cửa hàng thực tế.
Thương hiệu thời trang này nổi tiếng với những bộ quần áo giảm giá và hợp thời trang, nhưng lại bị chỉ trích vì tác động đến môi trường và điều kiện làm việc.
Các nhà bán lẻ Pháp lên tiếng
Shein đã trở nên quen thuộc với khách hàng trẻ khi họ bán thời trang giá rẻ, ví dụ váy với giá 12 euro và quần jean 20 euro. Giờ đây Shein đang chịu áp lực từ các nhà bán lẻ khác, giới chính trị gia và cơ quan quản lý ở Pháp. Các nhà lập pháp nước này đã ủng hộ một dự luật điều chỉnh thời trang nhanh, nếu được thông qua, sẽ cấm Shein quảng cáo.
“Ngay trước Tòa thị chính Paris, họ đang tạo dựng một đại siêu thị Shein mới, và sau khi phá hủy hàng chục thương hiệu Pháp, họ lại muốn tràn ngập thị trường của chúng ta bằng những sản phẩm dùng một lần” - Yann Rivoallan, Chủ tịch Hiệp hội Bán lẻ Thời trang Fédération Française du Prêt-à-Porter, cho biết trong một tuyên bố.
Các nhà bán lẻ Pháp vốn đã chật vật cạnh tranh với Zara và H&M. Giờ đây lại thêm Shein xuất hiện, thu hút những người tiêu dùng eo hẹp tài chính bằng mức giảm giá thường trực và ứng dụng gây nghiện.
Một số nhà bán lẻ thời trang nhanh của Pháp như Jennyfer và NafNaf đã phải tiến hành thủ tục phá sản từ đầu năm nay.
Cửa hàng đầu tiên của Shein, đặt tại tầng 6 của trung tâm BHV, sẽ khai trương vào đầu tháng 11, sau đó là các cửa hàng trong chuỗi Galeries Lafayette tại Dijon, Grenoble, Reims, Limoges và Angers.
Shein cho biết trong một tuyên bố rằng các cửa hàng này sẽ tạo ra khoảng 200 việc làm tại Pháp, đồng thời nói thêm rằng sự hợp tác này nhằm mục đích phục hồi các trung tâm thành phố và các cửa hàng bách hóa trong nước.
Công ty cho biết: "Bằng cách chọn Pháp làm nơi thử nghiệm bán lẻ truyền thống, Shein mong muốn mang lại lợi ích cho khách hàng Pháp và toàn bộ ngành bán lẻ".
Shein, công ty vận chuyển hàng đến hơn 150 quốc gia, chủ yếu hoạt động trực tuyến thông qua trang web và ứng dụng của mình.
Được thành lập tại Trung Quốc vào năm 2008 và có trụ sở chính tại Singapore, Shein đã bị chỉ trích vì sản xuất hàng thời trang nhanh . Mô hình kinh doanh này nhanh chóng sản xuất quần áo giá rẻ dựa trên những mẫu mã mới nhất, nhưng lại vấp phải sự chỉ trích vì tác động đến môi trường.
